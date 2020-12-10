Конструкцию "Барнаул орденоносный" могут установить на здании мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросу восстановления конструкции "Барнаул орденоносный" и ордена Октябрьской Революции. Надпись и знак планируется воссоздать с использованием современных технологий и материалов.

Как пишет пресс-центр мэрии, в официальных аккаунтах и соцсетях жители города могли оставить комментарии и предложить свои варианты размещения конструкции. В результате власти получили более 30 предложений.

Как рассказал глава МКУ "Архитектура города Барнаула" Алексей Бобров, комитет по строительству, архитектуре и развитию краевой столицы провел анализ всех предложений и сформировал перечень из 18 вариантов.

Наиболее популярными местами оказались пересечение Павловского тракта и улицы Малахова, террасы Нагорного парка, а также "Нулевой километр". Бобров заметил, что все площадки имеют хороший обзор, однако размещение надписи нарушит архитектурный ансамбль.

Специалист предложил разместить надпись на здании администрации города на улице Гоголя, 48.

"Здание имеет хороший обзор с въезда в город со стороны нового коммунального моста, текст надписи соответствует функциональному назначению здания. Кроме того, при размещении надписи здесь будет обеспечена возможность свободного ухода за конструкцией и мониторинга за ее состоянием", – сказал Бобров.

Франк предложил широко обсудить данный вопрос и направить его Союзу архитекторов, Общественной палате города, депутатскому сообществу и общественным объединениям. По мнению мэра, только так можно определить наилучшее расположение надписи и ордена.