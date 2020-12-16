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Томенко поручил алтайскому Минсельхозу добиться снижения цен на гречиху

, ИА "Амител"
Глава региона отреагировал на поручение Путина по стоимости продуктов
Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному Минсельхозу проработать механизм снижения цен на гречиху, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поручение президента России Владимира Путина о необходимости решения проблемы с ростом цен обсудили 16 декабря на совещании с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"Чтобы избежать регуляторных мер губернатор края Виктор Петрович Томенко несколько дней назад поручил Министерству сельского хозяйства региона отработать с сельхозтоваропроизводителями вопрос снижения цен на сырье на 10%, – рассказал глава Минсельхоза Алтайского края Александр Чеботаев. – При этом отмечу, что за последние два месяца отпускные цены на гречневую крупу снизились в крае на 4%".

В настоящее время цена тонны гречихи в зависимости от качества составляет 30-32 тысячи рублей без НДС, уточнил Чеботаев.

Он напомнил, что около половины посевов гречихи пострадали от засухи. Несмотря на это, годовой объем производства крупы ожидается на уровне 220 тысяч тонн, что соответствует среднемноголетнему показателю.

Чтобы меньше зависеть от климатических условий, региональный министр предложил увеличить площадь посевов  за счет регионов, в которых климат позволяет выращивать эту культуру.

Как ранее писал amic.ru, в конце минувшей недели Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Глава государства поручил решить проблему в ближайшие семь дней.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.12.2020 21:59
Юра

Растили растили фермеры гречиху/пшеницу/рапс/семечку/свёклу и прочее....химию покупали, ГСМ, кредиты платили, имущество закладывали, из кожи вон лезли....вырастили, собрали....а думаете что заработать в их планы не входило???? За что их ТАК???Вот и веди после этого честный бизнес в России....

16.12.2020 22:02
Друк

Цирк с конями, ну как они могут снизить цены на сырье на 10%, как?Будут субсидировать? Уверен что нет.

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