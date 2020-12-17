Виктория Боня раскрыла новый заговор ВОЗ и Билла Гейтса

Виктория Боня опередила все мировые спецслужбы и раскрыла глобальный заговор Всемирной организации здравоохранения и Билла Гейтса. В качестве кары за "преступления против человечества" телеведущая наслала проклятия на всех, кто причастен к всевозможным вакцинациям.

"Я вообще не удивлюсь, если будет два рода прививок. Один - для тех, кого нужно стерилизовать, другой - для тех, кому нужно сделать прививку от ковида", — поделилась с подписчиками телезвезда.

В своем наитии она узрела африканских женщин, которых стерилизовали при помощи вакцины ВОЗ и индийских детей, которых беспощадно убивал Билл Гейтс. Правда, все свои доводы она смогла подтвердить только статьей западного ученого, ссылку на которую ей прислали в социальных сетях.

В комментариях под постом многие подписчицы поблагодарили Боню за честность и неустанную борьбу против мирового правительства рептилоидов. А некоторые из пользователей попросили рассказать им о таинствах плоской земли.

Напомним, что ранее Виктория Боня явилась человечеству с предупреждением об опасности вышек 5G. По информации, которую она получила из неизвестных нам источников, они также, как и вакцина Гейтса, наносят удар по репродуктивным способностям женщин.