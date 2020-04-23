Виктория Боня назвала коронавирус заговором для массового чипирования людей

Бывшая участница телепроекта "Дом 2" Виктория Боня во время прямого эфира на своей странице в Instagram заявила, что коронавирус связан с теорией заговора, пишет "Рамблер".
По ее мнению, людей сейчас специально запугивают, для того чтобы потом вместе с введением вакцины установить чипы. Телеведущая считает, что на самом деле в болезнях виноваты сети 5G, радиация и облучение.
"Это сделает человечество бесплодным!" – заявила она.
Боня отметила, что опирается на факты, которые изучают ученые и доктора: "Ну, раз не верите мне, может, поверите ученым и докторам, которые изучают вопрос. А еще, где научные исследования, которые показывают нам, что связь 5G испытали на безопасность для здоровья? Да их просто нет! Люди, очнитесь! Нас травят. А наши дети в будущем уже не смогут иметь детей с такими последствиями, которые будут после использования таких технологий!".
Комментарии
УжОс... Боня еще какаято каркает...
Ну, Боня! Ну тупая!
Кто это? Ааа, типичная представительница интернет-населения... Ну сейчас у многих крышу сорвало и они от страха не верят в реальность вещей - куда проще верить в сказки про заговоры и пришельцев. Скорей бы уж полицейским разрешили стрелять в таких без предупреждения...
Вы думаете премьер-министр борис джонсон и бриты,выявившие всё зло 5G,также тупы как наша Виктория Боня?
Даже до тупых тёлок уже дошло, что происходит...
Движемся к финалу, похоже
А что такое 5G?
Ещё Петю-алкаша спросите, окажется, что зелёные человечки во всем виноваты.
Ранее мы уже рассмотрели несколько теорий заговора, связанных с новой пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Среди них были "антикитайская диверсия" США, китайский вирус "внутреннего пользования" и внеземное происхождение нового вируса (ЧАСТЬ I), заговор элит по спасения мира, неизбежность Третьей Мировой войны из-за Второй Великой депрессии и роль в этом заговорщиков "Римского клуба" (ЧАСТЬ II). Теперь время для еще одной версии событий, "логично" вытекающей из предыдущих.
Одной из самых главных тем в теории заговора, связанной с коронавирусом, является чипирование населения всей Земли, включая, конечно, и россиян.
В соответствии с этой конспирологической версией, ситуация с глобальной эпидемией COVID-19 была создана искусственно с целью тотальной вакцинации человечества. Но не простой вакцинации, а нановакцинации. Наночипы не только будут содержать вакцину, но и позволят осуществлять тотальный контроль за человеком. Этот всепланетный замысел имеет кучу подробностей и действующих лиц. А одна из главных ролей в нем отведена 64-летнему соучредителю Microsoft, филантропу Биллу Гейтсу, который так внезапно покинул компанию ради бедного населения Африки и решения глобальной проблемы вакцинации...(с)
*ссылку давать не приветствуется - кому интересно,ищите в инете по тексту. Виктория - продукт new generation верящая во все конспирологические версии,хотя не исключаю , что её заявление есть пиар-акция ради повышения своего рейтинга в среде себе подобных .
Абсолютно бесполезный продукт "Дом-2"
"А наши дети в будущем уже не смогут иметь детей" - ну хоть такие как она плодиться не будут, одно радует
А прививаться обязательно?
Зря вы. Какая бы она не была, но доля смысла в её словах есть.
Конечно сети 5G во всем виноваты, особенно когда они еще не построены. Надо же быть настолько тупой курицей...
Какая теория заговора, какая конспирология??? Нам уже открыто вещают, что население нужно сокращать.. причём делают это всякими изощрёнными способами начиная с скрижалей джорджии.. и заканчивая выступлением на евровидение 2019 мадоны с песней Future ( Будущее)... ну откровенный же сатанизм, посмотрите на перевод слов этой песни...волосы дыбом встанут...Ну а про чубайса вообще говорить не приходится, он свою пластинку о лишнем население не вписавшихся в рынок вещает ещё с 2-тысячных...