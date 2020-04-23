Виктория Боня назвала коронавирус заговором для массового чипирования людей

Бывшая участница телепроекта "Дом 2" Виктория Боня во время прямого эфира на своей странице в Instagram заявила, что коронавирус связан с теорией заговора, пишет "Рамблер".

По ее мнению, людей сейчас специально запугивают, для того чтобы потом вместе с введением вакцины установить чипы. Телеведущая считает, что на самом деле в болезнях виноваты сети 5G, радиация и облучение.

"Это сделает человечество бесплодным!" – заявила она.

Боня отметила, что опирается на факты, которые изучают ученые и доктора: "Ну, раз не верите мне, может, поверите ученым и докторам, которые изучают вопрос. А еще, где научные исследования, которые показывают нам, что связь 5G испытали на безопасность для здоровья? Да их просто нет! Люди, очнитесь! Нас травят. А наши дети в будущем уже не смогут иметь детей с такими последствиями, которые будут после использования таких технологий!".