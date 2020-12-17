Алтайская полиция задержала браконьеров, которые убили лосиху

В Шелаболихинском районе охотинспектор нашел труп лосихи и сообщил об этом в полицию. Правоохранители изъяли голову и фрагменты шкуры животного со сквозными отверстиями.

"По предварительным данным, в лесном массиве на территории Шелаболихинского района 27-летний мужчина из незаконно хранящегося у него нарезного ружья вместе со своими приятелями, 1976, 2001 и 1978 годов рождения, местонахождение одного из них сейчас устанавливается, совершил отстрел самки лося. После чего они разделали добычу и поделили между собой", – рассказали в региональном МВД.

Подозреваемые вину отрицать не стали и рассказали о том, как застрелили животное. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Ранее amic.ru писал о том, что в Алтайском крае инспекторы задержали браконьера, который выловил в притоке Чарыша крокодила и разделал его.