Браконьер выловил крокодила из реки в Алтайском крае

В Алтайском крае инспекторы задержали браконьера, который выловил в притоке Чарыша крокодила и разделал его. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в беседе с "Комсомольской правдой".
По словам чиновника, инцидент произошел в Усть-Калманском районе еще осенью 2019 года во время ночного рейда, однако вплоть до настоящего времени о нем не рассказывали. Он отметил, что местный житель ночью рыбачил с фонарем, а затем увидел в реке рептилию.
"Он сам не ожидал – увидел огромное существо, думал, таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, – уточнил Катернюк.
Рыбак так обрадовался находке, что сразу же принялся разделывать тушку, однако вскоре его поймали инспекторы Минприроды. Поскольку у мужчины на рептилию не было документов, ее изъяли, а также пригрозили штрафом за рыбалку с фонарем.
На вопрос, как тропический хищник оказался в водах Алтайского края, замминистра отметил, что можно только гадать. Возможно, весной или летом его взяли с собой хозяева на рыбалку, а он сбежал. Там он до осени мог вылавливать уток, а с наступлением холодов впал в анабиоз. Впрочем, выжить крокодилу и так бы не удалось.
Комментарии
Летом на берегах и бегемотов дофига
Поскольку у мужчины на рептилию не было документов, ее изъяли
Нафига им туша????
Как можно достать лицензию на отлов крокодилов в Минприроды АК?
Сегодня 1 октября, а не 1 апреля.
а почему он браконьер ? нельзя ловить крокодилов в чарыше?
или почему нельзя рыбачить с фонарем?
обозвали человека браконьером.пусть в суд подает и на журналистов и на инспекторов.Если он браконьер почему даже штрафа не выписали?А если нет,почему так заявляют?
Хочу посмотреть где написано что нельзя ловить и сумму штрафа за вылов крокодилов в Алтайском крае.