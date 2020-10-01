Браконьер выловил крокодила из реки в Алтайском крае

В Алтайском крае инспекторы задержали браконьера, который выловил в притоке Чарыша крокодила и разделал его. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк в беседе с "Комсомольской правдой".

По словам чиновника, инцидент произошел в Усть-Калманском районе еще осенью 2019 года во время ночного рейда, однако вплоть до настоящего времени о нем не рассказывали. Он отметил, что местный житель ночью рыбачил с фонарем, а затем увидел в реке рептилию.

"Он сам не ожидал – увидел огромное существо, думал, таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, – уточнил Катернюк.

Рыбак так обрадовался находке, что сразу же принялся разделывать тушку, однако вскоре его поймали инспекторы Минприроды. Поскольку у мужчины на рептилию не было документов, ее изъяли, а также пригрозили штрафом за рыбалку с фонарем.

На вопрос, как тропический хищник оказался в водах Алтайского края, замминистра отметил, что можно только гадать. Возможно, весной или летом его взяли с собой хозяева на рыбалку, а он сбежал. Там он до осени мог вылавливать уток, а с наступлением холодов впал в анабиоз. Впрочем, выжить крокодилу и так бы не удалось.