В Барнауле ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Инцидент произошел 16 декабря около 17 часов.
Наезд на пешехода произошел на улице Матросова в районе № 96. Точная марка автомобиля и личность водителя неизвестны.
Предполагается, что он мог ехать на Toyota Prius в кузове темного цвета.
Располагающих какой-либо информацией по данному ДТП просят сообщить по телефонам ГИБДД: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 либо обратиться по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5.
Ранее amic.ru писал о том, что в ночь с 12 на 13 декабря в Барнауле сбили пешехода. Инцидент произошел на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной.
Комментарии
Вот народ гнилой. Не видели .17 часов.
Водила сцыкло, что-бы тебя черти дрючили!
Предполагается, что он мог ехать на Toyota Prius в кузове темного цвета.
----
в кузове что ли он ехал?
У каждого второго регистратор. Время известно. В чем проблема. Что с подростком, жив.