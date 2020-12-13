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Жительница Барнаула сбила мужчину и прокомментировала случившееся в соцсетях

, ИА "Амител"
Он объяснила, что не успела остановиться
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь с 12 на 13 декабря в Барнауле сбили мужчину. Инцидент произошел на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной.

Очевидцы опубликовали фото, на котором видно, что мужчина лежит посреди дороги, а вокруг него собрались очевидцы, однако подробностей случившегося не сообщили. Позднее в комментариях паблика "Инцидент Барнаул" одна из подписчиц написала, что именно она сбила человека.

По словам женщины, пострадавший перебегал дорогу на красный сигнал светофора и она просто не успела затормозить. При этом водитель отметила, что ехала со скоростью 40 км/ч.

По словам жительницы Барнаула, мужчина отделался ушибом и разбитым носом, а ее теперь ждут проблемы. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.12.2020 11:10
сергей

какие проблемы ? если есть осаго нет проблем лечение оплатит страховая

13.12.2020 11:25
- гость -

"перебегал дорогу на красный сигнал светофора", переломать ноги и мордой об светофор...
Мне один раз такой перебегун попадался. Я успел остановить машину, так он еще начал орать, что он на пешеходном и его должны пропустить, т.к. он на трамвай опаздывает!
Ну по морде ему несколько раз заехал, так сразу у него понятие включилось, что на красный сигнал светофора переходить нельзя и трамвай лучше другой дождаться.

13.12.2020 11:39
- гость -

13.12.2020 11:25
- гость -

И как часто вы видите ночью бегающих людей, опаздывающих на трамвай?

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