Жительница Барнаула сбила мужчину и прокомментировала случившееся в соцсетях

В ночь с 12 на 13 декабря в Барнауле сбили мужчину. Инцидент произошел на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной.
Очевидцы опубликовали фото, на котором видно, что мужчина лежит посреди дороги, а вокруг него собрались очевидцы, однако подробностей случившегося не сообщили. Позднее в комментариях паблика "Инцидент Барнаул" одна из подписчиц написала, что именно она сбила человека.
По словам женщины, пострадавший перебегал дорогу на красный сигнал светофора и она просто не успела затормозить. При этом водитель отметила, что ехала со скоростью 40 км/ч.
По словам жительницы Барнаула, мужчина отделался ушибом и разбитым носом, а ее теперь ждут проблемы.
Комментарии
какие проблемы ? если есть осаго нет проблем лечение оплатит страховая
"перебегал дорогу на красный сигнал светофора", переломать ноги и мордой об светофор...
Мне один раз такой перебегун попадался. Я успел остановить машину, так он еще начал орать, что он на пешеходном и его должны пропустить, т.к. он на трамвай опаздывает!
Ну по морде ему несколько раз заехал, так сразу у него понятие включилось, что на красный сигнал светофора переходить нельзя и трамвай лучше другой дождаться.
13.12.2020 11:25
- гость -
И как часто вы видите ночью бегающих людей, опаздывающих на трамвай?