Жительница Барнаула сбила мужчину и прокомментировала случившееся в соцсетях

В ночь с 12 на 13 декабря в Барнауле сбили мужчину. Инцидент произошел на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной.

Очевидцы опубликовали фото, на котором видно, что мужчина лежит посреди дороги, а вокруг него собрались очевидцы, однако подробностей случившегося не сообщили. Позднее в комментариях паблика "Инцидент Барнаул" одна из подписчиц написала, что именно она сбила человека.

По словам женщины, пострадавший перебегал дорогу на красный сигнал светофора и она просто не успела затормозить. При этом водитель отметила, что ехала со скоростью 40 км/ч.

По словам жительницы Барнаула, мужчина отделался ушибом и разбитым носом, а ее теперь ждут проблемы.