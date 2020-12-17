Владимир Путин объяснил, как поправки в Конституцию изменят будущие выборы

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, чем грядущие выборы будут отличаться от предыдущих. По словам главы государства, основные изменения произойдут из-за поправок в Конституцию.

Главное в этом вопросе – усиление роли Госдумы, депутаты которой будут нести еще больше ответственности за работу государственных органов.

На вопрос о том, стоит ли пустить в политику молодую оппозицию, Путин отметил: "Не пора ли большим партиям уступить место молодым? Это решают избиратели".

Ранее amic.ru писал о том, как Владимир Путин оценил 2020 год. По его словам, уходящий год принес и минусы, и плюсы, но главной проблемой остается пандемия.