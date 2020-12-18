Жители Барнаула пожаловались на отсутствие тротуара на одной из городских улиц

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на отсутствие тротуара на улице Ляпидевского. По словам автора поста в сообществе Barnaul 22, дорожку для пешеходов люди просят построить уже несколько лет.
"Дети ходят в школу по проезжей части. Движение по улице интенсивное ввиду наличия нескольких медицинских организаций. Страшно за каждого ребенка. Про пешеходные переходы вообще молчим – их нет", – написала местная жительница.
Ранее amic.ru писал о том, что барнаульцев призывают аккуратнее ходить по тротуарам из-за появления наледи на дорогах. В мэрии также напомнили, что за внутридворовую сеть тротуаров отвечают управляющие компании.
Комментарии
А как по трактовой некоторые с работы на работу ходят никто ни разу не задумался???
Да на Павловском тракте от Фурманова до Кондитерской фабрики тротуара не было никогда! А ведь одна из главных дорог Барнаула. Да и на других участках Павлика, тротуар то есть, то нет.
Барнаул - город для автомобилей. Нет машины, значит ты человек второго сорта. Страдай.
На Куете проезд Южный, тоже нет тротуара. Как то ходил на собеседование туда весной, на дороге лужи еще вдобавок.