Спрос на препараты от похмелья подскочил в России

В российских аптеках продажи препаратов от похмелья в 2020 году подскочили на 15% в денежном выражении. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные DSM Group.

Сильнее всего спрос повышался в марте – тогда россияне скупили в 2-2,5 раза больше препаратов, чем за аналогичный период 2019 года. В сентябре спрос увеличился на 40%. Эксперты связывают это с пандемией.

"Обычно рост продаж препаратов от похмелья весной связан с празднованием 8 Марта. В этом году – причина в коронавирусе. Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая все что можно, в ожидании локдауна", – сказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Специалист также спрогнозировал рост продаж антипохмелинов в начале новогодних праздников.

Ранее врач назвал простой способ лечения похмелья. Оказалось, что лучшим средством от этого состояния является питьевая вода.