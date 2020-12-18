Спрос на препараты от похмелья подскочил в России

В российских аптеках продажи препаратов от похмелья в 2020 году подскочили на 15% в денежном выражении. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные DSM Group.
Сильнее всего спрос повышался в марте – тогда россияне скупили в 2-2,5 раза больше препаратов, чем за аналогичный период 2019 года. В сентябре спрос увеличился на 40%. Эксперты связывают это с пандемией.
"Обычно рост продаж препаратов от похмелья весной связан с празднованием 8 Марта. В этом году – причина в коронавирусе. Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая все что можно, в ожидании локдауна", – сказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Специалист также спрогнозировал рост продаж антипохмелинов в начале новогодних праздников.
Ранее врач назвал простой способ лечения похмелья. Оказалось, что лучшим средством от этого состояния является питьевая вода.
Комментарии
Специалист также спрогнозировал рост продаж антипохмелинов
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Фуфел какой то. Средство от похмелья - либо сон, либо стакан пива или пару стопок бухломицина с солянкой. И снова сон.
Прохладный шампусик из горла. Именно из горла. Офигенно!
12:46
- гость -
Самое мерзкое похмелье, которое я пережил - от шампусика из горла. Долго погибал на следующий день. Ужас.
правильно поставленный опохмел ведет к длительному запою.