Нарколог заявил, что есть только два повода для употребления алкоголя

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн уверен, что существует всего два случая в жизни, когда можно употреблять алкоголь. По его словам, спиртное допустимо только в ритуальных целях, например, на праздники или Новый год, а также в лечебных.

"Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь", – цитирует Евгения Брюна РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что главное – не злоупотреблять спиртными напитками. При этом от 10% до 20% населения часто выпивают, а потому стоит помнить о внутренней ответственности. Брюн напомнил, что чем чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред, а разрешенная доза алкоголя – "это ноль".

Как ранее сообщил amic.ru, в российских аптеках продажи препаратов от похмелья в 2020 году подскочили на 15% в денежном выражении. Сильнее всего спрос повышался в марте – тогда россияне скупили в 2-2,5 раза больше препаратов, чем за аналогичный период 2019 года.