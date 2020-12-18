Нарколог заявил, что есть только два повода для употребления алкоголя

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн уверен, что существует всего два случая в жизни, когда можно употреблять алкоголь. По его словам, спиртное допустимо только в ритуальных целях, например, на праздники или Новый год, а также в лечебных.
"Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь", – цитирует Евгения Брюна РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что главное – не злоупотреблять спиртными напитками. При этом от 10% до 20% населения часто выпивают, а потому стоит помнить о внутренней ответственности. Брюн напомнил, что чем чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред, а разрешенная доза алкоголя – "это ноль".
Как ранее сообщил amic.ru, в российских аптеках продажи препаратов от похмелья в 2020 году подскочили на 15% в денежном выражении. Сильнее всего спрос повышался в марте – тогда россияне скупили в 2-2,5 раза больше препаратов, чем за аналогичный период 2019 года.
Комментарии
Брюн в календари не заглядывает. Википедия - Праздники России.
Съехал психиатр от синьки видимо)))
Был у нас в деревне дядя Володя Рех. Он лет 50 назад говорил, почти тоже самое. Говорил, что, мол, я пью только в 2 случаях. Когда есть солёная капуста и когда нет её.
Вот говорят алкоголь плохо влияет на зачатие, на вынашивание, на ребенка. Бомжи приходят рожают здоровых детей и пишут отказную. Девки здоровые не пьющие не курящие бегают по ЭКО.
У кореша был случай. Бухал как черт. Сошелся с бабой которой врачи сказали что всё - неизлечимое бесплодие. Так он ей сына сварганил. Чем объяснить не понятно
Есть только два повода для употребления алкоголя сказал врач.
По его словам, спиртное допустимо только в ритуальных целях.Т.е. в день рождения, и на поминках.Но,в первом случае народившийся еще ничего не соображает, и спиртное ему фиолетов, во втором при всем желании не сможешь, потому как капут.Хитрый Брюн, аднака!Брюн, Брют...есть что-то рядом алкоголическое,полусухое.))
Джентльмен от 13.55 дело говорит. Знаю одного ребятёнка от бичей, который сейчас в госструктуре неплохое место занимает. И знаю молодую семью с хорошей родословной, которая зачать не может. Сам не могу понять, почему так.
18.12.2020 13:55
- гость -
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А сын-то как, умный или дурачок, или по батькиным стопам пошел - окромя возлияний ничегошеньки не умеет?
Что за кривая логическая цепочка? Алкоголь, если бы делал бесплодными - так он сразу бы и живых умерщвлял.
Эффект алкоголя - в воздействии на нервную систему, состояние опьянения, дезориентация, которую многие принимают за эйфорию. Поэтому алкоголики могут рожать и зачинать как кошки - по два раза в год, а вот потомство здорово ли на голову будет - вот в чем вопрос!
14:02
- гость -
Есть только два повода для употребления алкоголя сказал врач.
По его словам, спиртное допустимо только в ритуальных целях.Т.е. в день рождения, и на поминках.
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Врачок то у вас поддельный) Или просто шизик.
ритуальных целях, например, на праздники или Новый год, а также в лечебных.
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Дык а разве кто то пьет не в лечебных целях?