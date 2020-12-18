Военные трижды за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Два участка Чуйского тракта в Первомайском районе в субботу, 19 декабря, трижды перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

Сначала движение по федеральной автодороге ограничат на отрезке между ЗАТО Сибирский и садоводством "Горизонт". Первое ограничение будет действовать на протяжении часа (с 7:45 до 8:45), второе – с 12:15 до 13:15.

Кроме того, с 13:40 до 16:40 гражданский транспорт не пустят на участок автодороги ЗАТО Сибирский – Чуйский тракт – Баюновские Ключи.

Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.