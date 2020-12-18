Осужденным экс-руководителям алтайской больницы не удалось обжаловать приговор

Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывших руководителей Республиканской больницы Федора Рау и Сергея Близнюка. Оба осужденных попросили смягчить наказание, за них вступились коллеги, однако судья оставил приговор без изменения.

Как пишет ИА "Банкфакс", решение суда уже вступило силу, однако бывшие руководители могут обжаловать приговор в кассационном порядке, а именно в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерове.

Как ранее писал amic.ru, бывшего главврача БУЗ РА "Республиканская больница" и его заместителя по хирургической работе осудили за взятки при закупках медоборудования и препаратов.

Следователи установили, что с января 2016 года по март 2018 медики получили взятку в размере 865 тысяч рублей. Также с июля по сентябрь 2018 года главврач получил 900 тысяч рублей за незаконные закупки. Подсудимые своей вины не признали, а на заседании утверждали, что потратили деньги на нужды больницы.

Бывшего главного врача и его заместителя, который позже занял его пост, осудили по ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Главврача приговорили к семи годам шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 4,325 млн рублей, а заместителя – к восьми годам шести месяцам колонии строго режима со штрафом 5 млн рублей. Осужденные вину не признали.

Позднее свыше 700 жителей Республики Алтай подписали обращение в Верховный суд и региональную прокуратуру с призывом пересмотреть приговор. Авторы обращения подчеркнули, что нисколько не сомневаются в квалификации осужденных врачей, которые за десятилетия упорного труда спасли множество жизней.