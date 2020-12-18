Пенсионный фонд разъяснил условия получения новогодних выплат на детей

Пенсионный фонд России автоматически перечислит новогодние выплаты в 5 тысяч рублей семьям с детьми до 8 лет, если они уже получали их весной и летом. Остальным же придется писать заявление, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в ПФР, если ребенок родился после 1 июля или родители не обращались ни за одной из выплат в течение года, то подать заявки они могут на портале Госуслуг или в самом ПФР до 1 апреля.

В заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета для перечисления денег. Также оно понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, банковский счет был закрыт.

Напомним, что о выплатах к Новому году сообщил президент России Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции 17 декабря.