Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря рассказал о том, что правительство сделает новогодний подарок всем российским семьям с детьми до семи лет.
"Всем российским семьям с детьми до семи лет на Новый год выплатят по 5 тыс. рублей", – сказал глава государства, завершая общение с журналистами.
Как и в каком формате будет проходить выплата, президент не уточнил.
Ранее, отвечая на вопросы, Путин рассказал о том, что программу поддержки семей с детьми расширят в следующем году. Глава государства напомнил, что в рамках этой программы выплаты получают семьи, в которых воспитываются дети до полутора лет, от полутора до трех лет и от трех до семи лет.
Комментарии
А на детей старше деньги не нужны?? Т.е. ребенку в 10 лет или 13 подарки не надо делать??
Просто до 7 лет меньше денег надо чем всем детям.