Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря рассказал о том, что правительство сделает новогодний подарок всем российским семьям с детьми до семи лет.

"Всем российским семьям с детьми до семи лет на Новый год выплатят по 5 тыс. рублей", – сказал глава государства, завершая общение с журналистами.

Как и в каком формате будет проходить выплата, президент не уточнил.

Ранее, отвечая на вопросы, Путин рассказал о том, что программу поддержки семей с детьми расширят в следующем году. Глава государства напомнил, что в рамках этой программы выплаты получают семьи, в которых воспитываются дети до полутора лет, от полутора до трех лет и от трех до семи лет.