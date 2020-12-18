Мужчина умер в Рубцовске в день своего рождения

В районе Центрального рынка Рубцовска на улице скончался мужчина. Как пишет местный портал "вРубцовске.ру", инцидент произошел утром в пятницу, 18 декабря.

Со слов очевидцев, горожанин шел со своим сыном, но в один момент ему внезапно стало плохо и он упал. Через несколько минут на место происшествия прибыла скорая помощь, но спасти мужчину не удалось.

Позже выяснилось, что он скончался в день своего рождения. Что стало причиной смерти, не уточняется.

Как уже писал amic.ru, 16 декабря водитель BMW потерял сознание за рулем и устроил пробку в Барнауле. Мужчину пытались привести в чувство около часа.