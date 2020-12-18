В Алтайском крае установили темпы роста зарплаты на 2021 год

Темпы роста заработной платы в Алтайском крае на 2021 год определили трехсторонним соглашением между правительством региона, профсоюзами и работодателями. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как отметил губернатор Виктор Томенко, с учетом обстоятельств текущего года стороны приняли решение о том, чтобы в 2021 году сохранить темпы роста средней зарплаты на уровне 2020-го.

"Для организаций реального сектора экономики, где у нас средняя заработная плата сложилась ниже 20 тысяч рублей, темп роста должен составить не менее 120%. Там, где средняя заработная плата сложилась от 20 до 30 тысяч рублей, темп роста должен составить не менее 110%. А те работодатели, у кого достаточно высокий уровень заработной платы относительно средней по краю уже на сегодня, то есть больше 30 тысяч, должны будут следить за темпом инфляции и в меру индексов этого показателя индексировать заработную плату", – сказал он.

Глава региона также подчеркнул, что при выполнении обязательств, которые берут на себя стороны, средняя заработная плата в регионе по итогам следующего года может составить не менее 31,5 тысячи рублей.

Помимо этого, большое внимание в документе уделили обязательствам в области содействия занятости, созданию благоприятных и безопасных условий труда, отметили в пресс-службе.

Напомним, что с января по сентябрь 2020 года среднестатистическая зарплата в Алтайском крае составила 28 695 рублей.