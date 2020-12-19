Популярный фитнес-блогер завалил подарками девочку из Барнаула

Фитнес-тренер Василий Смольный увидел в социальных сетях девочку, которая рассказывала о своей простой жизни. Оказалось, что живет она под Барнаулом.

"Я на днях увидел в тиктоке эту девчонку и залип на целый вечер в её милых и очень непосредственных видосах. Выяснил, что ей 24 года, что у неё есть сестра, бабушка и пьющий отец и что живут в деревне Борзовка, под Барнаулом. Мне так сильно она запала в сердце, что захотелось сделать для неё маленькое новогоднее чудо", — написал он.

Василий разместил пост, чтобы найти желающих подарить подарки девочке. В первые часы у них уже был смартфон, ноутбук, курсы английского и небольшая сумма денег. Теперь он собирается лично приехать в Барнаул, чтобы передать все подарки, пишут в сообществе "Инцидент Барнаул".

Ранее amic.ru писал о том, что капитан питерского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил 12-летнего барнаульца Даниила Роготова с наступающим Новым годом. Спортсмен откликнулся на видеообращение подростка.