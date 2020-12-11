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Артем Дзюба поздравил юного барнаульца с Новым годом

, ИА "Амител"
Капитан сборной России по футболу пообещал прислать Даниилу Роготову майку со своим автографом
Артем Дзюба / Фото: premierliga.ru

Артем Дзюба / Фото: premierliga.ru

Капитан питерского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил 12-летнего барнаульца Даниила Роготова с наступающим Новым годом. Спортсмен откликнулся на видеообращение подростка. Ранее ролик на своей странице в Instagram разместила представитель Алтайской федерации бокса Анна Серова.

Уже через пару дней футболист записал ответный ролик, в котором он поздравил Даниила с наступающим Новым годом.

"Даниил Роготов, привет! Я Артём Дзюба. Я посмотрел видео, где ты сказал, что я твой кумир. Мне безумно приятно, поэтому в преддверии Нового года хотел бы подарить тебе свою футболку. Уверен, что она к тебе приедет с моей подписью. Спасибо тебе огромное, надеюсь, подарок понравится! Хорошего Нового года", – пожелал футболист.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.12.2020 13:30
- гость -

В школе за такое могут и не понять

11.12.2020 13:36
- гость -

Ты мой кумир, я тоже дзюблю и язык высовываю.

11.12.2020 13:44
- гость -

Я бы на месте парня майку то сразу в стиралку закинул...

11.12.2020 14:02
- гость -

Ну оплошал человек. А вам всем полечиться бы надо. Озабоченные. И безгрешные.

11.12.2020 14:11
гость

лучше бы футболку попросил у Джордана Хендерсона. Она точно достойнее с футбольной точки зрения.

11.12.2020 14:34
- гость -

11.12.2020 14:02
- гость -
Безгрешных нет. Но объясните, что в голове у человека, снимающего свои грехи?

11.12.2020 14:49
-гость-

а дзюбарить где научился? Оу то отдельная история! lol

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