Артем Дзюба поздравил юного барнаульца с Новым годом

Капитан питерского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил 12-летнего барнаульца Даниила Роготова с наступающим Новым годом. Спортсмен откликнулся на видеообращение подростка. Ранее ролик на своей странице в Instagram разместила представитель Алтайской федерации бокса Анна Серова.
Уже через пару дней футболист записал ответный ролик, в котором он поздравил Даниила с наступающим Новым годом.
"Даниил Роготов, привет! Я Артём Дзюба. Я посмотрел видео, где ты сказал, что я твой кумир. Мне безумно приятно, поэтому в преддверии Нового года хотел бы подарить тебе свою футболку. Уверен, что она к тебе приедет с моей подписью. Спасибо тебе огромное, надеюсь, подарок понравится! Хорошего Нового года", – пожелал футболист.
Комментарии
В школе за такое могут и не понять
Ты мой кумир, я тоже дзюблю и язык высовываю.
Я бы на месте парня майку то сразу в стиралку закинул...
Ну оплошал человек. А вам всем полечиться бы надо. Озабоченные. И безгрешные.
лучше бы футболку попросил у Джордана Хендерсона. Она точно достойнее с футбольной точки зрения.
11.12.2020 14:02
- гость -
Безгрешных нет. Но объясните, что в голове у человека, снимающего свои грехи?
а дзюбарить где научился? Оу то отдельная история! lol