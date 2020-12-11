Артем Дзюба поздравил юного барнаульца с Новым годом

Капитан питерского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил 12-летнего барнаульца Даниила Роготова с наступающим Новым годом. Спортсмен откликнулся на видеообращение подростка. Ранее ролик на своей странице в Instagram разместила представитель Алтайской федерации бокса Анна Серова.

Уже через пару дней футболист записал ответный ролик, в котором он поздравил Даниила с наступающим Новым годом.

"Даниил Роготов, привет! Я Артём Дзюба. Я посмотрел видео, где ты сказал, что я твой кумир. Мне безумно приятно, поэтому в преддверии Нового года хотел бы подарить тебе свою футболку. Уверен, что она к тебе приедет с моей подписью. Спасибо тебе огромное, надеюсь, подарок понравится! Хорошего Нового года", – пожелал футболист.