Более 11 млрд рублей направили на выплаты семьям с детьми в Алтайском крае за год

Семьи с детьми в Алтайском крае получают 28 различных видов пособий и компенсаций. За 2020 год на эти цели выделили 11,5 миллиарда рублей, пишет официальный сайт региона.

При рождении (усыновлении) первого ребенка родителям предоставляется ежемесячная выплата. Для обратившихся в 2020 году ее размер составляет 10,2 тысячи рублей. На эти цели из федерального бюджета направили свыше 1,6 млрд рублей. Выплату получили почти 16 тысяч семей.

Значимой является новая мера поддержки – ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет. Средства получили 82,3 тысячи семей.

В Минсоцзащиты отметили, что социальные выплаты находятся на постоянном мониторинге.

Ранее amic.ru писал, что Пенсионный фонд России автоматически перечислит новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до 7 лет включительно, если они уже получали их весной и летом.