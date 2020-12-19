Попова допустила завершение пандемии коронавируса к весне

Эпидемия коронавируса в России может завершиться к весне или раньше. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Зависит сегодня от каждого", – сказала Попова, отметив, что людям нужно постараться.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил, что вакцина может избавить от пандемии, но "циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени", пишут "Известия".

Ранее amic.ru узнал о том, как Минздрав Алтайского края собирается бороться с коронавирусом во время третьей волны (если во вторую больницы были переполнены), а также куда уйдет медоборудование, заказанное, как предполагалось, для нового госпиталя.