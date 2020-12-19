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Как Алтай будет бороться с третьей волной пандемии без нового госпиталя. Ответ Минздрава

, ИА "Амител"
И куда отправит закупленное оборудование

18 декабря 2020 года правительство Алтайского края сообщило, что не будет создавать ковидный госпиталь в торговом центре – ни в "Посуда Центре", ни в каком другом. Да и вообще не намерено организовывать больницу "вне медицинских учреждений". Amic.ru узнал, как Минздрав Алтайского края собирается бороться с коронавирусом во время третьей волны (если во вторую больницы были переполнены), а также куда уйдет медоборудование, заказанное, как предполагалось, для нового госпиталя.

1
Если не будет нового госпиталя, как Алтайский край будет бороться с третьей волной пандемии?  
Алтайский край уже пережил одну мощную волну заболеваемости коронавирусом и вирусными пневмониями. В конце октября в течение только одной недели в регионе были развернуты сразу более 1000 коек. Да, в тот момент это было сделано экстренно, но при этом мы смогли учесть интересы пациентов и с другими заболеваниями. Развернули, к примеру, ковидные отделения в специализированных клиниках для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, хирургическими заболеваниями. В настоящий момент госпитали края постепенно возвращаются к обычной работе, но уже с учетом необходимых санитарных требований и с готовностью, что они в любой момент могут вернуться к работе в качестве госпиталя. Свернуто более 1000 коек. Они и будут развернуты при подъеме заболеваемости.
2
А если больных будет слишком много?

С учетом тех противоэпидемиологических мероприятий, которые предприняты в нашем регионе перед новогодними каникулами по разобщению коллективов, по отмене массовых мероприятий, мы рассчитываем на сознательность населения. Это поможет избежать резкого подъема заболеваемости в конце января и в феврале.

Но и на случай другого сценария оперативным штабом совместно с Минздравом разработан план по развертыванию и дополнительных коек, но только в медицинских учреждениях.

3
По неофициальной информации, регион уже закупил оборудование для нового госпиталя. Куда его планируется направить сейчас?
Минздравом потрачено 264 млн рублей на оснащение дополнительного коечного фонда. Это и оборудование, и медпрепараты. Все это будет распределено между работающими госпиталями и теми, что при необходимости будем дополнительно разворачивать.
4
Работы по переоформлению "Посуда Центра" в госпиталь анонсировались и СМИ, и администрацией города. Почему край не вмешался и не остановил работы?
Проработка всех технических моментов по переоборудованию возможного госпиталя длилась не один месяц, в процессе участвовали многие ведомства края. Отмечаем, что за это время не были  потрачены средства краевого бюджета.
5
А почему вдруг решили, что госпиталь будет в "Посуда Центре"?

О том, что на базе "Посуда Центра" откроют ковидный госпиталь,  заговорили в начале ноября. 2 ноября магазин закрылся для посетителей. Арендаторы переехали в соседний ТЦ "Геомаркет". Позже общественник Геннадий Шейда сообщил, что госпиталь откроется не раньше 2021 года. В торговом центре начались работы. Но потом пошли слухи, что собственник здания все работы ведет на свои средства и что правительство края окончательное решение о создании госпиталя еще не приняло. В середине декабря министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью amic.ru рассказал, что еще нет ни договора аренды, ни проекта, ни договора по проведению модернизации "Посуда Центра". Даже еще нет решения, что госпиталь будет располагаться в этом ТЦ. "Пока мы не можем определенно говорить, что это будет "Посуда Центр". 30 октября было распоряжение губернатора с поручением Минздраву заняться поиском возможных мощностей, чтобы развернуть ковидный госпиталь в немедицинском учреждении. О "Посуда Центре" там пока ни слова. Решение еще впереди. Думаю, мы о нем узнаем в ближайшие неделю-две", – заявил Попов.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.12.2020 09:19
- гость -

Позорище! Китайцы за две недели построили, а наши два месяца думали, потом начали делать и решили что оно и ненужно. Слава нашему мэру и губернатору!

19.12.2020 09:19
- гость -

как-то все мутно.

19.12.2020 09:23
- гость -

Кто будет платить за разгромленный "посудацентр"?

19.12.2020 09:32
- гость -

Бюджет. Кто ещё.

19.12.2020 09:33
- гость -

Где цифры? Где конкретика?
Сколько денег потрачено за такое длительное время на реконструкцию? Сколько волонтеров работали? Кто принял ОШИБОЧНОЕ решение? В крае нет объектов,куда бы можно было бы направить силы и средства?

Опять никто не виноват?!Всем выписать премию на новый год за прекрасную работу?

19.12.2020 09:37
- гость -

Как Алтай будет бороться с третьей волной пандемии без нового госпиталя

Вы про какой Алтай?

19.12.2020 09:53
Зануда

То есть, министр здравоохранения ГАРАНТИРУЕТ, что такого безобразия, что было осенью, не будет? Что больницы продолжат приём и во время пандемии, не будет проблемы в виде коек в коридоре ? А если соврал и все повторится снова— он, как человек чести, пустит пулю в лоб, то бишь— уйдёт в отставку?

19.12.2020 09:54
- гость -

Сильно смущает то что о третьей волне пишут как о неоспоримом факте. Получается что все эти волны как по мановению волшебной палочки появляются. О начале второй мне еще в августе говорили.

19.12.2020 09:56
- гость -

Рассчитывать нужно только на себя.

19.12.2020 10:01
- гость -

19.12.2020 09:54
- гость -
Сильно смущает то что о третьей волне пишут как о неоспоримом факте. Получается что все эти волны как по мановению волшебной палочки появляются. О начале второй мне еще в августе говорили.

Эпидемии развиваются по давно известным природным законам.

19.12.2020 10:05
- гость -

С третьей волной будут бороться как и со второй ! Им медики помогут Нам чай с лимоном, если Нам на всё это денег хватит

19.12.2020 10:10
- гость -

Да класть им на народ. Чинушки...

19.12.2020 10:14
- гость -

ШО,ОПЯТЬ НЕ ТО?

Недавно писали,что ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны. 8 октября 2020 г. ИА "Амител"

Выдержки из публикации :" К сложившейся ситуации в крае привела изначально неверно выстроенная работа по маршрутизации инфицированных коронавирусом.

"Повезли по разным больницам. В итоге позаражали всех, а остальные закрыли на пять месяцев. Очень неграмотно. И мы об этом говорили еще тогда (весной 2020 года, – прим. авт.), что нельзя открывать в каждой больнице отделение с ковидными".

19.12.2020 10:15
- гость -

нет 19.12.2020 09:53
Зануда
ветаки лудше на рудники

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