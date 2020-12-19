Как Алтай будет бороться с третьей волной пандемии без нового госпиталя. Ответ Минздрава

А если больных будет слишком много?

С учетом тех противоэпидемиологических мероприятий, которые предприняты в нашем регионе перед новогодними каникулами по разобщению коллективов, по отмене массовых мероприятий, мы рассчитываем на сознательность населения. Это поможет избежать резкого подъема заболеваемости в конце января и в феврале.

Но и на случай другого сценария оперативным штабом совместно с Минздравом разработан план по развертыванию и дополнительных коек, но только в медицинских учреждениях.