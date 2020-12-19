Как Алтай будет бороться с третьей волной пандемии без нового госпиталя. Ответ Минздрава

18 декабря 2020 года правительство Алтайского края сообщило, что не будет создавать ковидный госпиталь в торговом центре – ни в "Посуда Центре", ни в каком другом. Да и вообще не намерено организовывать больницу "вне медицинских учреждений". Amic.ru узнал, как Минздрав Алтайского края собирается бороться с коронавирусом во время третьей волны (если во вторую больницы были переполнены), а также куда уйдет медоборудование, заказанное, как предполагалось, для нового госпиталя.
С учетом тех противоэпидемиологических мероприятий, которые предприняты в нашем регионе перед новогодними каникулами по разобщению коллективов, по отмене массовых мероприятий, мы рассчитываем на сознательность населения. Это поможет избежать резкого подъема заболеваемости в конце января и в феврале.
Но и на случай другого сценария оперативным штабом совместно с Минздравом разработан план по развертыванию и дополнительных коек, но только в медицинских учреждениях.
О том, что на базе "Посуда Центра" откроют ковидный госпиталь, заговорили в начале ноября. 2 ноября магазин закрылся для посетителей. Арендаторы переехали в соседний ТЦ "Геомаркет". Позже общественник Геннадий Шейда сообщил, что госпиталь откроется не раньше 2021 года. В торговом центре начались работы. Но потом пошли слухи, что собственник здания все работы ведет на свои средства и что правительство края окончательное решение о создании госпиталя еще не приняло. В середине декабря министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью amic.ru рассказал, что еще нет ни договора аренды, ни проекта, ни договора по проведению модернизации "Посуда Центра". Даже еще нет решения, что госпиталь будет располагаться в этом ТЦ. "Пока мы не можем определенно говорить, что это будет "Посуда Центр". 30 октября было распоряжение губернатора с поручением Минздраву заняться поиском возможных мощностей, чтобы развернуть ковидный госпиталь в немедицинском учреждении. О "Посуда Центре" там пока ни слова. Решение еще впереди. Думаю, мы о нем узнаем в ближайшие неделю-две", – заявил Попов.
Комментарии
Позорище! Китайцы за две недели построили, а наши два месяца думали, потом начали делать и решили что оно и ненужно. Слава нашему мэру и губернатору!
как-то все мутно.
Кто будет платить за разгромленный "посудацентр"?
Бюджет. Кто ещё.
Где цифры? Где конкретика?
Сколько денег потрачено за такое длительное время на реконструкцию? Сколько волонтеров работали? Кто принял ОШИБОЧНОЕ решение? В крае нет объектов,куда бы можно было бы направить силы и средства?
Опять никто не виноват?!Всем выписать премию на новый год за прекрасную работу?
Как Алтай будет бороться с третьей волной пандемии без нового госпиталя
Вы про какой Алтай?
То есть, министр здравоохранения ГАРАНТИРУЕТ, что такого безобразия, что было осенью, не будет? Что больницы продолжат приём и во время пандемии, не будет проблемы в виде коек в коридоре ? А если соврал и все повторится снова— он, как человек чести, пустит пулю в лоб, то бишь— уйдёт в отставку?
Сильно смущает то что о третьей волне пишут как о неоспоримом факте. Получается что все эти волны как по мановению волшебной палочки появляются. О начале второй мне еще в августе говорили.
Рассчитывать нужно только на себя.
19.12.2020 09:54
- гость -
Сильно смущает то что о третьей волне пишут как о неоспоримом факте. Получается что все эти волны как по мановению волшебной палочки появляются. О начале второй мне еще в августе говорили.
Эпидемии развиваются по давно известным природным законам.
С третьей волной будут бороться как и со второй ! Им медики помогут Нам чай с лимоном, если Нам на всё это денег хватит
Да класть им на народ. Чинушки...
ШО,ОПЯТЬ НЕ ТО?
Недавно писали,что ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны. 8 октября 2020 г. ИА "Амител"
Выдержки из публикации :" К сложившейся ситуации в крае привела изначально неверно выстроенная работа по маршрутизации инфицированных коронавирусом.
"Повезли по разным больницам. В итоге позаражали всех, а остальные закрыли на пять месяцев. Очень неграмотно. И мы об этом говорили еще тогда (весной 2020 года, – прим. авт.), что нельзя открывать в каждой больнице отделение с ковидными".
нет 19.12.2020 09:53
Зануда
ветаки лудше на рудники