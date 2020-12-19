Житель Республики Алтай сломал жене челюсть за то, что она застала его с другой

34-летнего жителя Республики Алтай обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью своей супруге. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Установлено, что 31-летняя потерпевшая пришла домой с детьми и увидела мужа в компании неизвестной женщины, с которой они распивали спиртное. Мужчина назвал собутыльницу знакомой, и хозяйка дома не обратила на это внимание.

Ночью женщина увидела, что ее муж с незнакомой женщиной спит на одном диване и стала его будить. Мужчина встал и ударил ее по лицу. Изо рта потерпевшей хлынула кровь. Она сразу вызвала скорую и полицию.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей причинены телесные повреждения в виде перелома нижней челюсти", – рассказали в региональном МВД.