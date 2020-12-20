Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших фильмов 2020 года

Российский кинокритик Антон Долин составил список лучших художественных фильмов 2020 года. Бонусом он посоветовал читателям одну "документалку".
В список Долина вошли:
- "Дни", режиссер Цай Минлян;
- "Душа" студии Pixar, режиссеры Пит Доктер и Кемп Пауэрс;
- "Земля кочевников", режиссер Хлоя Чжао;
- "Лаверс-рок", режиссер Стив МакКуин;
- "Мальмкрог", режиссер Кристи Пую;
- "Манк", режиссер Дэвид Финчер;
- "Начало", режиссер Дея Кулумбегашвили;
- "Новый порядок", режиссер Мишель Франко;
- "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов;
- "Ученик", режиссер Чайтанья Тамхан;
В качестве бонуса критик посоветовал документальный фильм "Котлован" и короткометражку "Человеческий голос".
Ранее amic.ru составил список фильмов для новогоднего настроения.
Комментарии
И в каких кинотеатрах он их посмотрел? Они из-за пандемии закрыты или я просмотры пропустил?