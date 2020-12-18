18 декабря. Всего 13 дней остается до праздника. И если у вас пока нет новогоднего настроения, ловите топ любимых праздничных фильмов от редакции amic.ru.

"Карнавальная ночь". Триумфальный кинодебют Эльдара Рязанова 1956 года.

"Реальная любовь". Калейдоскоп смешных и трогательных историй о любви, без которых уже нельзя представить себе Рождество. Фильм 2003 года выпуска.

"Крепкий орешек". Брюс Уиллис в роли полицейского в одиночку освобождает захваченный террористами небоскреб. Эталонный боевик конца 80-х на праздники.

"Гарри Поттер и философский камень". Первый фильм киновселенной Гарри Поттера авторства Криса Коламбуса с очень атмосферными праздничными кадрами.

"Отпуск по обмену". Легкая комедия 2006 года с потрясающими Камерон Диас, Джудом Лоу, Кейт Уинслет и Джеком Блеком в главных ролях.

"Гремлины". Рождественская страшилка от Стивена Спилберга родом из 1984 года.

Вот наши варианты, за каким фильмом провести вечер пятницы. Напишите в комментариях, а какое кино вам дарит новогоднее настроение?