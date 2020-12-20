В Барнауле на месяц перекроют движение на участке переулка Циолковского

В Барнауле на месяц закроют движение транспорта на участке переулка Циолковского. Ограничение будет действовать с 9:00 21 декабря до 20:00 21 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что это связано с проведением работ по аварийному подключению тепловой сети к жилому дому. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

Как уже писал amic.ru, с 21 декабря в Барнауле изменят схему движения нескольких пассажирских автобусов. Нововведения будут действовать в тестовом режиме и коснутся маршрутов № 32, 60, 65 и 120.