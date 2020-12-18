Маршруты нескольких автобусов изменят в Барнауле

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

С 21 декабря в Барнауле изменят схему движения нескольких пассажирских автобусов. Как сообщает пресс-служба мэрии, нововведения будут действовать в тестовом режиме для определения потребностей горожан в транспортном обслуживании.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

№ 32 пл. Победы – п. Научный Городок: ул. Научный городок – ул. Сибирская – ул. Магистральная – Гоньбинский тракт, далее – по маршруту;

№ 60, № 65, № 120: ... ул. Взлетная – ул. Солнечная Поляна – Павловский тракт, далее – по маршрутам.

В горадминистрации подчеркнули, что указанные изменения позволят улучшить транспортное обслуживание поселка Научный городок и новых кварталов краевой столицы, а также снизить загруженность пересечения улицы Сергея Ускова с малым Павловским трактом.

Напомним, что с февраля 2021 года автобусный маршрут № 110 в Барнауле будет ходить по улице Власихинской.