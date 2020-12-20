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Новости

Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки надо вовремя остановить

, ИА "Амител"
По мнению главы Центробанка, благодаря этому получится избежать формирования пузырей на финансовом рынке
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Госпрограмма ипотеки под 6,5% очень помогла гражданам и застройщикам, однако она должна вовремя завершиться, чтобы избежать формирования пузырей на финансовом рынке. Такое мнение выразила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

"Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья", – сказала руководитель ведомства.

Напомним, что программу льготной ипотеки под 6,5% правительство утвердило весной 2020 года. Сначала она действовала до ноября 2020 года, но затем ее продлили до июля 2021-го.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

20.12.2020 13:01
- гость -

Ну ну... остановили хапуг пузыри.

20.12.2020 13:22
- гость -

Не, надо Набиулину остановить. За рога и в стойло.

20.12.2020 13:46
- гость -

Не верю я этой татарке

20.12.2020 14:49
Гость

Не стоило даже начинать. Но теперь по повышенной ставке налоги платить. Ставка налога на недвижку вырастет в 10 раз до 2025 года.

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