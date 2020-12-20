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Два автомобиля попали в жесткое ДТП в Алтайском крае

, ИА "Амител"
По информации очевидцев, есть пострадавшие

Фото: avarkom_22

Дорожно-транспортное происшествие с участием Toyota Camry и Toyota RAV4 произошло в Алтайском крае. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает паблик Barnaul 22.

Авария случилась возле поселка Семеновод в Бийском районе. Судя по опубликованным кадрам, автомобили получили серьезные повреждения.

Уточняется, что виновником случившегося оказался водитель RAV4. По информации очевидцев, есть пострадавшие.

Однако при каких обстоятельствах произошло ДТП, не уточняется.

Как уже писал amic.ru, ранее в Алтайском крае в кювет слетел пассажирский автобус. Свидетели произошедшего сообщали, что неподалеку случилось еще одно ДТП.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

20.12.2020 18:13
- гость -

Эмиля Алексее ва 40 лет октябрят, что за авария сегодня в обед,

20.12.2020 20:07
- гость -

опять тоеты хлещутся, тоета - это диагноз

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