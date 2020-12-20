В Алтайском крае с трассы в кювет слетел пассажирский автобус

Фото: vk.com/incident22

Пассажирский автобус слетел в кювет в Алтайском крае. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

По информации очевидцев, авария произошла на трассе Новоалтайск – Барнаул. В комментариях отметили, что речь идет об автобусе, едущем по маршруту Бийск – Барнаул.

"Рядом еще два автомобиля со следами ДТП. На дороге небольшой затор", – отмечают в сообществе. На кадрах видно, что в результате происшествия на дороге сбили указатель.

Есть ли пострадавшие в авариях не уточняется.

Ранее автомобилистов предупредили о плохой видимости на алтайских трассах. Из-за метели тяжелая ситуация наблюдается практически по всему региону.