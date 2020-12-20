Новогодняя площадка на Мало-Тобольской начала работать в Барнауле

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В Барнауле начала работу новогодняя площадка на пешеходной улице Мало-Тобольской. Ее украсили елью, более чем 50-ю световыми фигурами сказочных персонажей и восемью ледовыми барельефами, сообщает пресс-служба мэрии.

Там же для создания праздничного настроения играет новогодняя музыка, сделали две ледяных горки для детей и установили камин в виде очага-сферы "Жар-птица". При этом площадка работает в формате прогулочной зоны и все массовые мероприятия на ней запрещены.

Еще одну новогоднюю площадку сделали в парке "Центральный"."Его территорию украсили яркими гирляндами, световым фонтаном, световыми елями. В парке для посетителей работает каток с освещением и музыкой, раздевалка и пункт проката коньков для катания", — рассказали в горадминистрации, отметив, что там также разместили камин "Жар-птица".

Ранее на площади Мира в Барнауле установили новогоднюю елку. Ее украсили шарами, гирляндами, бусами и звездой. Также там установили ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, дракона и быка, а над самой площадью смонтировали световой потолок протяженностью 528 метров.