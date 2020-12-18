Новогоднюю елку установили на площади Мира в Барнауле

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Главную елку Ленинского района установили на площади Мира в Барнауле. Ее украсили 224 шарами, гирляндами, бусами и звездой, сообщает пресс-служба мэрии.

Там же установили ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, дракона, ели и быка. Над площадью смонтировали световой потолок протяженностью 528 метров, а в ближайшее время установят светящиеся фигуры елочек и сказочных персонажей.

Также к Новому году украсили и другие места в Ленинском районе. В частности, иллюминацией оформили 130 опор уличного освещения, планируется установить еще 30 светящихся виньеток вдоль ул. Георгия Исакова. Кроме того, на территории района уже выполнили дневное и вечернее оформление более 200 объектов потребительского рынка.