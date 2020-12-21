Понедельник, 21 Декабрь, 10:27

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,32
€ 89,83
-10°


2848377 +0
Обь
34см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2020Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Пилотный маршрут для автомототуризма пройдет через Чуйский тракт

, ИА "Амител"
Эксперты общенациональной ассоциации проинспектировали готовность Алтая принять туристов
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор 'Алтай'

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Эксперты Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) проинспектировали федеральные дороги Алтайского края, по которым планируют запустить один из шести пилотных маршрутов в рамках "Стратегии развития туризма в России до 2035 года".

Как рассказали amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", экспедиция прошла с 15 по 17 декабря. А уже 18 декабря они рассказали о своих наблюдениях за круглым столом с участием руководителей дорожников.

"В первую очередь Чуйский тракт мы рассматриваем как межрегиональный маршрут: изучили ситуацию в Республике Алтай, подготовили аналитический отчет – и на одной из площадок, в районе аэропорта, уже начались работы, – констатировал член правления ОААК, руководитель проекта развития придорожной инфраструктуры Денис Манько. – В Алтайском крае дорожный сервис на более высоком уровне, ряд объектов достаточно просто дополнить специфической инфраструктурой".

По результатам поездок специалисты подготовят рекомендации для перспективных с точки зрения автотуризма площадок. Основная задача – создать на трассе реперные точки. На Чуйском тракте в перспективе таких будет 14, из них шесть – в Алтайском крае.

Начальник Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский отметил, что ведомство учтет предложения ассоциации при принятии решений по развитию федеральной дорожной сети.

Ранее amic.ru писал, что общенациональная организация автомототуризма подготовила список из шести пилотных маршрутов, которые предлагают создать при помощи "Стратегии развития туризма в России до 2035 года". В него вошел Чуйский тракт (Новосибирск – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай – Акташ – Кош-Агач – Ташанта).

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.12.2020 09:59
Я

С каких это пор Артыбаш и Чоя стали располагаться на Чуйском тракте?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
10:16
В Казахстане родители захотели назвать ребенка Пловом в Коробочке 2
10:03
Умные гаджеты, низкие цены. В Барнауле открыли новый дискаунтер смартфонов 0
09:54
Уборщица оформила заём в 500 тысяч рублей и перевела его мошенникам в Алтайском крае 5
09:44
Барнаульцы заставили машинами новую автобусную остановку 3
09:31
Треть россиян потеряли часть доходов в 2020 году 1
09:22
Пилотный маршрут для автомототуризма пройдет через Чуйский тракт 1
09:05
Ученые обнаружили новый штамм коронавируса в трех странах 4
08:56
Барнаульцы помогают пенсионерке, которая живет в разваливающемся доме 2
08:45
Без ковидного госпиталя, но с денежкой от президента. Главные новости прошлой недели 3
08:30
Главу алтайского Минобрнауки Максима Костенко выписали из ковидного госпиталя 3
08:16
Президент Чили пожаловался сам на себя и получил штраф за отсутствие маски 0
08:00
Первая автомобильная ледовая переправа через Обь заработала в Алтайском крае 0
07:42
Тело футболиста Диего Марадоны могут поместить в мавзолей 6
07:21
День зимнего солнцестояния 2020: когда наступит самый короткий день и что это значит 0
07:01
Алтайский депутат попросил губернатора разобраться с мусорным скандалом в Славгороде  5
06:39
Адвент-календарь amic.ru. Делаем новогоднюю защитную маску 0
06:20
Барнаулец напоил владельца Toyota Mark II и отправился кататься 0
06:01
До -20 градусов и метели. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 декабря 0
23:45
Такой день. Новые ФАПы в Алтайском крае и борьба со снегопадом 0
22:49
Путин оценил ситуацию с террористическими преступлениями в России 8
21:51
Новогодняя площадка на Мало-Тобольской начала работать в Барнауле 0
20:50
Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли в Барнауле 2
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 266 1
19:28
Мурашко допустил начало вакцинации пожилых людей от коронавируса со следующей недели 0
18:59
В Бийске 16-летняя девушка украла деньги с карты знакомого, находясь с ним в сауне 4
18:32
Путин оценил работу системы здравоохранения в пандемию 2
17:59
Два автомобиля попали в жесткое ДТП в Алтайском крае 7
17:31
Собянин: острый период борьбы с COVID-19 закончится через несколько месяцев 1
16:59
В Алтайском крае с трассы в кювет слетел пассажирский автобус 0
16:31
Россиянкам предложили платить зарплату за материнство 13
15:59
Автомобилисты предупреждают о плохой видимости на алтайских трассах 0
15:30
Почти 29 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 1
14:57
80 снегоуборочных машин задействовали в Барнауле для борьбы с последствиями снегопада 4
14:28
Рубцовчанина оштрафовали за незаконное увольнение беременной 2
13:59
Эксперт рассказал, как избавиться от бытовой техники и не получить штраф 2
13:29
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 1
12:54
Барнаулец хотел заработать на бирже и лишился 2 млн рублей 15
12:28
Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки надо вовремя остановить 5
11:55
215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 1
11:23
В Барнауле на месяц перекроют движение на участке переулка Циолковского 4
10:51
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом 5
10:20
78 ФАПов построят в Алтайском крае за пять лет 8
09:38
Адвент-календарь amic.ru. Расхламляем шкафы 2
09:05
Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших фильмов 2020 года 3
08:35
Дольф Лундгрен женился на своей 24-летней возлюбленной 10
08:05
Жителя Рубцовска осудили за незаконное увольнение беременной женщины 0
07:41
Ах вы, кудри, мои кудри. Самые модные прически 2021 года 2
07:26
22.12.2020. Что предсказала Ванга о "пяти двойках" и стоит ли бояться этого дня? 5
07:03
Стало известно, кто за сотни миллионов отремонтирует дороги Барнаула в 2021 году 9
06:33
Всем любви. Кому гороскоп на 2021 год обещает свадьбу, а кому – разбитое сердце 1
06:02
Снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 20 декабря 0
23:34
Такой день. Подарки для девочки-блогера и очень плохой дом пенсионерки 1
22:29
Интерпол проверит происхождение иконы, которую подарили Лаврову в Сараеве 6
21:31
Как в сказке. В Москве BMW столкнулся с русской печкой 3
20:21
Житель Республики Алтай сломал жене челюсть за то, что она застала его с другой 1
19:38
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 265 0
19:12
Алтайского золотодобытчика осудили за незаконный оборот драгметаллов 0
18:40
Попова допустила завершение пандемии коронавируса к весне 0
18:09
Жительница Бийска насмерть забила соседку куском мяса 1
17:49
В Италии на зимние праздники объявили общенациональный карантин 0
17:10
Жительница Барнаула рассказала о бабушке, которая живет в разваливающемся доме 15
16:49
Кондуктор бийского автобуса без сожаления нарушила масочный режим 5
16:08
Кабмин выделил 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоэтажках 0
15:11
Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 млрд рублей на новогодние выплаты 3
14:45
Четыре пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай 0
14:22
Шестилетняя россиянка попала в список самых дорогих блогеров по версии Forbes 14
13:43
Более 11 млрд рублей направили на выплаты семьям с детьми в Алтайском крае за год 1
13:10
В Подмосковье наручники спасли жизнь полицейскому 1
12:42
В АКЗС в первом чтении приняли закон о выплатах на жилье для детей-сирот 2
12:10
Помпео назвал Россию врагом США 11
11:49
Популярный фитнес-блогер завалил подарками девочку из Барнаула 10
11:21
216 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 15
10:45
Алтайская Росгвардия вошла в тройку лучших ведомств Сибири 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.