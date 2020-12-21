Пилотный маршрут для автомототуризма пройдет через Чуйский тракт

Эксперты Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) проинспектировали федеральные дороги Алтайского края, по которым планируют запустить один из шести пилотных маршрутов в рамках "Стратегии развития туризма в России до 2035 года".

Как рассказали amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", экспедиция прошла с 15 по 17 декабря. А уже 18 декабря они рассказали о своих наблюдениях за круглым столом с участием руководителей дорожников.

"В первую очередь Чуйский тракт мы рассматриваем как межрегиональный маршрут: изучили ситуацию в Республике Алтай, подготовили аналитический отчет – и на одной из площадок, в районе аэропорта, уже начались работы, – констатировал член правления ОААК, руководитель проекта развития придорожной инфраструктуры Денис Манько. – В Алтайском крае дорожный сервис на более высоком уровне, ряд объектов достаточно просто дополнить специфической инфраструктурой".

По результатам поездок специалисты подготовят рекомендации для перспективных с точки зрения автотуризма площадок. Основная задача – создать на трассе реперные точки. На Чуйском тракте в перспективе таких будет 14, из них шесть – в Алтайском крае.

Начальник Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский отметил, что ведомство учтет предложения ассоциации при принятии решений по развитию федеральной дорожной сети.

Ранее amic.ru писал, что общенациональная организация автомототуризма подготовила список из шести пилотных маршрутов, которые предлагают создать при помощи "Стратегии развития туризма в России до 2035 года". В него вошел Чуйский тракт (Новосибирск – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай – Акташ – Кош-Агач – Ташанта).