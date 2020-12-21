В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина выразила уверенность, что из-за подорожания базовых продуктов необходимо ввести в России продуктовые карточки.

Оглоблина отметила, что правительство зафиксировало верхние пределы цен на сахар и подсолнечное масло, но соглашение с предпринимателями будет действовать только три месяца, а затем правила снова начнет диктовать рынок.

Решить проблему, по мнению общественницы, помогут продуктовые карточки, социальное питание или товары первой необходимости для малоимущих, пишет РИА Новости.

Ранее amic.ru сообщал о том, что министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил о подписании соглашений о стабилизации цен на социально значимые продукты. Патрушев уточнил, что соответствующая договоренность достигнута с производителями, на которых приходится свыше 90% рынка сахара, и более 85% – подсолнечного масла.