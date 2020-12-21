В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина выразила уверенность, что из-за подорожания базовых продуктов необходимо ввести в России продуктовые карточки.
Оглоблина отметила, что правительство зафиксировало верхние пределы цен на сахар и подсолнечное масло, но соглашение с предпринимателями будет действовать только три месяца, а затем правила снова начнет диктовать рынок.
Решить проблему, по мнению общественницы, помогут продуктовые карточки, социальное питание или товары первой необходимости для малоимущих, пишет РИА Новости.
Ранее amic.ru сообщал о том, что министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил о подписании соглашений о стабилизации цен на социально значимые продукты. Патрушев уточнил, что соответствующая договоренность достигнута с производителями, на которых приходится свыше 90% рынка сахара, и более 85% – подсолнечного масла.
Комментарии
А малоимущие, это в основном, пъющие. Их будут поддерживать-пусть пъют больше. Ведь, пенсия или зарплата в 17ты. - это же средним классом признали.
Нормальные уже давно ввели дотирование покупок продуктов таким методом. А эти все боятся. Чего?
Ура.
И правильно бояться.
Карточки и талоны вызывают у русского люда не самые приятные ассоциации.
И наш оППозиционер это понимает.
А когда на прошлой неделе разговор шел про регулирование цен. Тема про карточки, считалась шуточной...
В Германии весь этот год цены снижались. Итоговая инфляция отрицательная. Своего ума нет, узнайте у немцев как цены снизить.
Этот режим исчерпал себя окончательно, беда населения в том, что оно этого не понимает. И поддерживает этих некомпетентных и вороватых на выборах, а они прямо заявляют - живем хорошо, нищие есть и будут, а 17 тысяч в месяц имеете - считайте себя средним классом и ни в чем себе не отказывайте...
21.12.2020 13:09
- гость -
В Германии весь этот год цены снижались.
Читаем немецкий стат.
"Цены с ноября 2019 года по ноябрь 2020 на продукты питания за год выросли на 1,4%. Мясо и мясные продукты подорожали на 3,9%, а фрукты – на 3,7%. А вот цена пищевых жиров и масел снизилась на 3,8%. Некоторые потребительские товары, такие как телефоны (-6,7%) и бытовая электроника (-4,5%), также подешевели.
Цены на услуги в целом в ноябре 2020 года выросли на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Увеличение арендной платы составило 1,4%. Также повысились банковские сборы (+ 6,7%) и цены на услуги по уходу на дому (+ 6,5%). Напротив, билеты на междугородние перевозки стали значительно дешевле (-17,5%), в основном из-за снижения налога на добавленную стоимость для железнодорожных перевозок на дальние расстояния с 19% до 7%."
Государственное регулирование цен, карточки на продукты. Что дальше? Заставить торговые сети распродать бытовую технику по низким ценам? Идем по стопам друга бункерного деда - Мадуро. Что там сейчас творится напомнить?
21.12.2020 13:29
- гость -
почему пишете глупости? в австрии и германии государственное регулирование цен, а пугаете хаосом Мадуро.
карточки на продукты в сша.
Там где нет гос-регулирования там и есть хаос.
а по сути разорение над-национальными гигантами национального бизнеса
13:37
- гость -
Государство регулирует около 10% цен (лом и отходы черных металлов, фармацевтическое сырье, лекарственные препараты, электроэнергию, газ, теплоснабжение). Парламент страны устанавливает цены на табак, табачные изделия, соль, почтовые сборы, телефонные, телеграфные и железнодорожные тарифы. Министерство финансов устанавливает цены на спиртные напитки.
Министерство экономики Австрии имеет право вводить регулирование цен на срок до 6 месяцев на любой товар или вид услуг. На срок до 6 месяцев оно может устанавливать цены либо когда они необоснованно завышаются одним или несколькими предприятиями, либо когда предприниматели не уменьшают цены на готовую продукцию при снижении цен на используемые при производстве сырье и материалы.
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В Германии государство контролирует почти половину всех цен, а также субсидирует муниципальное жилищное строительство. Это позволяет правительству активно влиять на динамику цен, держать под контролем инфляцию. В Германии нет чисто рыночной системы ценообразования в сельском хозяйстве. Государство в этой сфере поддерживает производителей. Цены ориентированы на уровень возмещения издержек.
Рынок это конкуренция. У нас нет конкуренции. Поставщик тепла и электроэнергии для жилых домов один. ТЦ перешли по теплу на газ и наверно сильно экономят.
21.12.2020 13:28
- гость -
В Германии четвертый раз за этот год зафиксирована отрицательная инфляция. В ноябре совокупный индекс розничных цен на товары и услуги снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,3%. Если взять только товары, то они подешевели за год на 1,8%. Об этом сообщило 11 декабря Федеральное статистическое ведомство ФРГ.
Растительное масло дорожает сейчас на мировом рынке и в России, но в ФРГ оно дешевеет.