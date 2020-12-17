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Новости

В Минсельхозе назвали сроки заморозки цен на сахар и подсолнечное масло

, ИА "Амител"
Фиксированная стоимость начнет действовать в течение пяти дней
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил о подписании соглашений о стабилизации цен на социально значимые продукты.

"Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло – 95 рублей, – подчеркнул глава Минсельхоза (цитата по РИА Новости). – Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года".

При этом розничная стоимость будет несколько выше – 110 рублей на растительное масло и 45 рублей – на сахар.

Согласно условию соглашений, стоимость скорректируют в течение пяти дней. Патрушев уточнил, что соответствующая договоренность достигнута с производителями, на которых приходится свыше 90% рынка сахара, и более 85% – подсолнечного масла.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло введут в пределах Урала, при этом в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке будут действовать поправочные коэффициенты.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.12.2020 08:18
- гость -

Ну а чё?! Когда подняли, можно и заморозить?..
Видимость бурной деятельности...

17.12.2020 08:23
гость

На бензин цены, уже 20-ть лет пытаются цены регулировать, и все без толку.

17.12.2020 08:25
- гость -

Просто, все бестолку...

17.12.2020 08:35
- гость -

До апреля? И опять гениальное решение. Производители к тому времени забьют склады под завязку. Не знаю насчёт масла, а у производителей сахара огромные склады.

17.12.2020 08:46
гость

так сахар и так столько стоит

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