Почти миллиард выделили на выплаты семьям с детьми до 7 лет на Алтае

21 декабря Пенсионный фонд России перечислил 996,365 млн рублей на счета алтайских родителей, усыновителей и опекунов 199 273 детей в возрасте до семи лет. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"Выплата перечислена посредством 89 банков по принципу "социального казначейства". За ней не пришлось никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд России беззаявительно оформил и перечислил средства на основе решений о выплатах на детей, принятых весной и летом. Таким образом, родителям, опекунам и усыновителям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата, анонсированная президентом страны, предоставлена в декабре автоматически, без подачи заявления", – пояснил управляющий краевым отделением ПФР Борис Трофимов.

Ранее amic.ru писал о том, что семьи с детьми в Алтайском крае получают 28 различных видов пособий и компенсаций. За 2020 год на эти цели выделили 11,5 миллиарда рублей.