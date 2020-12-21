Российскую вакцину от коронавируса начали производить в Казахстане

В Республике Казахстан началось производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Всего в стране собираются изготовить более 2 млн доз препарата.

Согласно сообщению на сайте правительства Казахстана, премьер-министр Аскар Мамин посетил Карагандинский фармкомплекс, где дал старт производству вакцины. Создание препарата началось в рамках реализации договоренностей между президентами Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным.

Массовая вакцинация жителей страны начнется в феврале 2021 года. В первую очередь прививку получат медработники, учителя, студенты, сотрудники правоохранительных органов и соцучреждений, а также люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, что ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян старше 60 лет может начаться уже с понедельника, 21 декабря.