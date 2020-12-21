Лыжные трассы запустили в барнаульских парках

19 декабря в барнаульских парках "Юбилейный" и "Изумрудный" заработала "Народная лыжня". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула Петр Кобзенко рассказал о том, что маршрут трассы расчистили при помощи волонтеров, а следить за лыжней будет спортшкола № 9, которая теперь находится на ул. 5-й Западной. Для этих целей школа получила снегоход.

"Конечно, лыжня не профессиональная, скорее, она для обычных любителей лыж и здорового образа жизни. Но здесь тоже есть спуски, подъемы, интересные повороты, так что кататься не скучно. А еще здесь интересное месторасположение. Если в городе ветрено, то здесь, в парке, это совсем не чувствуется", – рассказал Кобзенко.

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