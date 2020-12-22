Карантин из-за вспышки бешенства ввели в алтайском селе

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ об установлении карантина на территории Шебалинского сельского поселения в урочище Левая Отнога.

Причиной стала заболеваемость бешенством. В частности, опасную инфекцию выявили у дикой лисицы.

"Всем охотникам при добыче лисицы и волка необходимо сдать биоматериалы в ветеринарные лаборатории для проведения анализа", – напомнили в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Ведомство проводит противоэпизоотические и профилактические мероприятия, чтобы обеспечить ликвидацию бешенства. В частности, ведется регулирование численности диких хищников.

Ранее amic.ru писал, что консилиум медиков Алтайского края обследует дочь главы Баюновоключевского сельсовета Первомайского района Анастасии Абрамовской. У девочки подтвердился положительный анализ на бешенство в новосибирской лаборатории.