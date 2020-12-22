Сильный ветер, метели и гололедица. В МЧС предупредили о непогоде в Алтайском крае

Сильный снег, продолжительные метели и ветер до 22 м/c с порывами до 27 метров ожидаются в Алтайском крае и Барнауле днем 23 и ночью 24 декабря. На дорогах прогнозируется сильная гололедица и снежные заносы.

Как пишет пресс-центр регионального ГУ МЧС, в связи с прогнозируемыми явлениями возможны обрывы линий электропередачи и аварии на подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций. Кроме того, возможно увеличение числа ДТП.

В ведомстве призывают снизить скорость движения на транспорте, использовать ближний свет фар или "противотуманки", а также внимательно следить за дорогой, соблюдая дистанцию. При сильном ветре в МЧС советуют пережидать непогоду в капитальном строении, а на улице обходить рекламные щиты и деревья.