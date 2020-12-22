27 ветеранов Великой Отечественной войны получили жилье в Алтайском крае за счет федеральных средств. Всего квартиры выдали 3 участникам войны и 24 вдовам.

Как пишет пресс-служба регионального Минсоцзащиты, на реализацию данной программы в регион поступило 38,9 млн рублей. На данный момент выделенные средства реализованы в полном объеме.

Всего в рамках указа президента России "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" жилплощадь получили 8286 человек по всей стране, а суммарно на эти цели направили свыше 8,1 млрд рублей из федерального бюджета.

Как ранее сообщил amic.ru, 21 декабря Пенсионный фонд России перечислил 996,365 млн рублей на счета алтайских родителей, усыновителей и опекунов 199 273 детей в возрасте до семи лет.