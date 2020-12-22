Жириновский посоветовал переименовать вытрезвители в "приюты для уставших"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших". По мнению парламентария, такая мера улучшит репутацию этих учреждений.
Отметим, что 22 декабря Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в России. Жириновский назвал это правильным решением.
"Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год – замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших", – написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее нарколог заявил, что есть только два повода для употребления алкоголя. При этом разрешенная доза спиртного – "это ноль".
Комментарии
Не проще ли такси вызвать и отправить домой?
Забыли как хватали всех подряд, дежурили у кафе и ресторанов?
Пить меньше стали. Очень редко вижу пьяных.
Лучше в "люля-кебабную", Где можно отведать свежих люлей!
- гость -
Пить меньше стали.
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просто часть алкашей вымерли, а выжившие теперь бухают на дачах по выходным и намного больше!
Согласен. Пусть бухают. По улицам не болтаются.