Жириновский посоветовал переименовать вытрезвители в "приюты для уставших"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших". По мнению парламентария, такая мера улучшит репутацию этих учреждений.

Отметим, что 22 декабря Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в России. Жириновский назвал это правильным решением.

"Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год – замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших", – написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее нарколог заявил, что есть только два повода для употребления алкоголя. При этом разрешенная доза спиртного – "это ноль".