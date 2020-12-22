Минтранс Алтайского края проведет мониторинг цен на проезд в транспорте сибирских городов

Минтранс Алтайского края по поручению губернатора Виктора Томенко проведет мониторинг цен на проезд в общественном транспорте в регионах Сибири, чтобы помочь барнаульской мэрии определиться с целесообразностью повышения стоимости проезда.

Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы края Дмитрия Негреева, речь идет не о рабочей группе, а о работе именно профильного министерства. При этом стоимость проезда в Барнауле остается в компетенции администрации города.

Напомним, что с середины этого года барнаульские компании-перевозчики просят администрацию города поднять плату за проезд. Идея не раз обсуждалась в мэрии, однако постоянные пикеты недовольных горожан приостанавливают процесс принятия изменений.

Как уже писал amic.ru, 6 декабря в Барнауле прошло несколько акций протеста против повышения платы за проезд в общественном транспорте. Большинство мероприятий организовали местные комсомольцы, а пикеты прошли одновременно в разных частях города.

В сентябре координационный совет по ценообразованию рекомендовал администрации города повысить плату за проезд. Перевозчики аргументируют это тем, что из-за пандемии пассажиропоток упал, снизилась выручка. В этой связи рекомендовано повысить плату за проезд в автобусах и электротранспорте до 26 рублей (сейчас 23), а в маршрутных такси – до 28 рублей (сейчас 25).