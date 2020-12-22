Минтранс Алтайского края проведет мониторинг цен на проезд в транспорте сибирских городов

Минтранс Алтайского края по поручению губернатора Виктора Томенко проведет мониторинг цен на проезд в общественном транспорте в регионах Сибири, чтобы помочь барнаульской мэрии определиться с целесообразностью повышения стоимости проезда.
Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы края Дмитрия Негреева, речь идет не о рабочей группе, а о работе именно профильного министерства. При этом стоимость проезда в Барнауле остается в компетенции администрации города.
Напомним, что с середины этого года барнаульские компании-перевозчики просят администрацию города поднять плату за проезд. Идея не раз обсуждалась в мэрии, однако постоянные пикеты недовольных горожан приостанавливают процесс принятия изменений.
Как уже писал amic.ru, 6 декабря в Барнауле прошло несколько акций протеста против повышения платы за проезд в общественном транспорте. Большинство мероприятий организовали местные комсомольцы, а пикеты прошли одновременно в разных частях города.
В сентябре координационный совет по ценообразованию рекомендовал администрации города повысить плату за проезд. Перевозчики аргументируют это тем, что из-за пандемии пассажиропоток упал, снизилась выручка. В этой связи рекомендовано повысить плату за проезд в автобусах и электротранспорте до 26 рублей (сейчас 23), а в маршрутных такси – до 28 рублей (сейчас 25).
Комментарии
И пусть ещё кто-нибудь проведет мониторинг зарплат в сибирских городах!
что за такое управление? подымать/не подымать или подымать. Может уже заказать проект урбанистам, пусть посчитают потоки людей. Ведь не в первом же городе пробки появились, есть же передовой опыт успешного общественного транспорта.
я бы и 50р за проезд платил, если бы был достойный общественный транспорт . а не эти скотовозки. Сложно уважать себя и людей проехавшись с утра в переполненном автобусе.
Завтра придут морозы (неожиданно). Автобусы на летней солярке встанут .. Начнем мониторить температурный режим в Сибири
При соблюдении графика движения ОТ личным можно и не пользоватся. Увы.
рекомендовано повысить плату за проезд в автобусах и электротранспорте до 26 рублей (сейчас 23), а в маршрутных такси – до 28 рублей (сейчас 25)
опять не договариваете что по транспортным картам повышение 1,5 рубля, то есть будет 22,5 вместо 21, и не забываем о 1 рубле платежной системе
и как всегда максимальная поддержка маршруточникам, а не автобусникам, троллейбусникам и трамвайщикам
складывается мнение что неплохо занесли )))