До -50. В Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в Сибири ожидаются аномальные морозы. Об этом пишет РИА Новости.

В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до -50 градусов. Также, по прогнозам синоптиков, на юге Сибири прогнозируется снег и метель.

"Например, в Новосибирске – понижение температуры в течение пяти дней на десять градусов. Сильный снег, ветер, метели, снежные заносы в ближайшее время. В Алтайском крае ветер будет 22-27 метров в секунду, а я напомню, что 25 метров в секунду – это уже угрожающий человеку ветер", – сказал Вильфанд.

Ранее amic.ru писал о том, что к концу недели в Алтайском крае ожидается похолодание.