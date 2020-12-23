До -50. В Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в Сибири ожидаются аномальные морозы. Об этом пишет РИА Новости.
В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до -50 градусов. Также, по прогнозам синоптиков, на юге Сибири прогнозируется снег и метель.
"Например, в Новосибирске – понижение температуры в течение пяти дней на десять градусов. Сильный снег, ветер, метели, снежные заносы в ближайшее время. В Алтайском крае ветер будет 22-27 метров в секунду, а я напомню, что 25 метров в секунду – это уже угрожающий человеку ветер", – сказал Вильфанд.
Ранее amic.ru писал о том, что к концу недели в Алтайском крае ожидается похолодание.
Комментарии
мы все умрем?
Московские синоптики открыли для себя Алтайский край.
Мороз и ветер - это конечно тяжело... И для людей, и для животных, и для транспорта и инфраструктуры..
Ага, мороз в Сибири! Удивительное рядом.
На трассы лучше не выезжать.
-40 не часто бывает.
Серьезное испытание для энергетиков
Два дня до -40.
Томенко бы на уши всех энергетиков заранее поставить да аварийные бригады сформировать.
Минус 40 с 2001 года не было
23.12.2020 12:34
- гость -
Два дня до -40.
Томенко бы на уши всех энергетиков заранее поставить да аварийные бригады сформировать.
Минус 40 с 2001 года не было
-------------
Лет пять-шесть назад было. Транспорт ломался, на рейсы не выходил, на работу фиг уедешь. Трубы лопались то там, то сям. Держались морозы около недели. Потом потеплело до 28 вот все рады-то были.
2012 год. "В Барнауле в ночь на 18 декабря температура воздуха достигла -42,7, а утром, перед восходом солнца, температура воздуха понизилась до -43,7. Однако с 20 декабря в Алтайском крае ожидается ослабление 40-градусных морозов, но 30-градусные температуры воздуха продлятся до выходных, обещают синоптики."
23.12.2020 12:34
- гость -
Минус 40 с 2001 года не было
Да уж...
2019 год 2 февраля - 40.6,
4 - 39.9,
5 - 38.8.
8 - 38.3.
Москвичам бы такие морозы хотя бы дня на два. А ещё для полного погружения газ отключить и дрова сырые дать.