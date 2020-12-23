Томенко: гребной канал в Барнауле на 95% готов к приему этапа Кубка мира

Гребной канал в Барнауле уже готов на 95%, а этап международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ пройдет на высоком уровне. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе пресс-конференции с журналистами в среду, 23 декабря.

"По многим проектам развития мы приостановили свою работу. Были такие первоначальные планы и по гребному каналу. Но учитывая статус соревнований <...> мы решили весь комплекс работ выполнить", – уточнил глава региона.

Напомним, что этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в мае 2021 года. Сам гребной канал построили в 1984 году, однако к соревнованиям его решили обновить.

Сейчас здесь идет масштабная стройка: проводят обводной канал с мостовым переходом, оборудуют подъезды, а также возводят вспомогательные здания и сооружения.