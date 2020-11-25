Гребной канал: сделано с любовью. Как в Барнауле готовятся к Кубку мира 2021 года

До второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, где соберутся сильнейшие спортсмены планеты, осталось около полугода. Барнаул впервые примет турнир такого серьезного уровня. На Алтай приедут 800 спортсменов со всего мира. Сейчас на гребном канале идет масштабная стройка: проводят обводной канал с мостовым переходом, оборудуют подъезды, а также возводят вспомогательные здания и сооружения. Работы продолжаются с утра до ночи даже зимой. У строителей нет возможности не завершить благоустройство канала к Кубку мира. Сегодня это главная стройка в городе.
На создание обводного канала с мостовым переходом в прошлом году израсходовали почти 180 миллионов рублей, в 2020 – еще порядка 120 миллионов. На обустройство подъезда к спортивному объекту направлено 100 миллионов рублей. На эти средства построят парковку на три тысячи автомобилей, а также благоустроят прилегающую территорию.
В будущем, после этапа Кубка мира, здесь планируют провести чемпионат Европы и чемпионат мира. Также на канале можно будет купаться, отдыхать и рыбачить. Для этого даже сделают новый искусственный водоем. Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников побывал на барнаульском гребном канале и оценил масштабы стройки. Бегом смотреть его большой репортаж с места, где в следующем году будут сражаться за победу самые топовые гребцы мира.
Комментарии
Пустая трата денег! Миллионы в землю закапывают.
Россия.
Из соседней новости.
Предлагается запретить любые мероприятия развлекательного характера, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.
Какая социальная дистанция будет на трибунах? Или как и в случае с обнулением к гребному кубку мира ограничения отменят?
25.11.2020 08:33
- гость -
Какая социальная дистанция будет на трибунах?
Да элементарно - кто по богаче купит себе места получше, а кто вообще без денег будет издалека стоя смотреть!
25.11.2020 08:49
-меcный-
Кто богаче - вообще туда не пойдёт.