Павел Дуров рассказал о планах монетизировать Telegram в 2021 году

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что со следующего года начнет его монетизацию. По его словам, поддержка проекта обходится в сотни миллионов долларов в год, а число активных пользователей приближается к отметке 500 млн человек.

В собственном Telegram-канале он объяснил, что в следующем году в мессенджере появятся дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. При этом все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы, а обычные люди всегда будут пользоваться сервисом бесплатно.

Кроме того, в следующем году разработчики планируют представить собственную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям "комфорт и конфиденциальность", а команде позволит покрывать расходы.

Также в Telegram появятся дополнительные платные стикеры с расширенными возможностями, часть доходов от которых будут получать их создатели.