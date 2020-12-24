Павел Дуров рассказал о планах монетизировать Telegram в 2021 году

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что со следующего года начнет его монетизацию. По его словам, поддержка проекта обходится в сотни миллионов долларов в год, а число активных пользователей приближается к отметке 500 млн человек.
В собственном Telegram-канале он объяснил, что в следующем году в мессенджере появятся дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. При этом все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы, а обычные люди всегда будут пользоваться сервисом бесплатно.
Кроме того, в следующем году разработчики планируют представить собственную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям "комфорт и конфиденциальность", а команде позволит покрывать расходы.
Также в Telegram появятся дополнительные платные стикеры с расширенными возможностями, часть доходов от которых будут получать их создатели.
Комментарии
"а обычные люди всегда будут пользоваться сервисом бесплатно."
Узнать бы, что это за обычные люди, которые не будут пользоваться расширенными потребностями. Просто пообщаться можно и по телефону.
Молодец, майор Дуров!