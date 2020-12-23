Пожар произошел в отеле на курорте Манжерок

23 декабря в одном из отелей на курорте Манжерок произошел пожар. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай рассказали, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела крыша помещения. В тушении принимали участие 35 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.

Все находящиеся в отеле люди эвакуировались самостоятельно, информирует портал "Новости Горного Алтая".

Ранее amic.ru писал о том, что пожар произошел в частном секторе на улице Советской Армии в Барнауле. Загорелся дом на двух хозяев. При тушении пожара спасатели вынесли из огня газовый баллон.