Немецкая клиника опубликовала отчет о лечении Навального

Клиника Charite с разрешения Алексея Навального опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о его лечении. Отмечается, что решающими для сохранения жизни стали действия омских врачей.
Вероятным решающим действием является то, что врачи подключили к Навального к ИВЛ уже через два-три часа после появления симптомов.
В течение четырех дней после госпитализации шло медленное восстановление всех жизненных функций организма, а на 55-й день восстановление было почти полным.
"Германская военная лаборатория провела исследование и пришла к выводу, что было использовано нервно-паралитическое вещество. Исследования показали симптомы, характерные для отравления ингибиторами холинэстеразы", – пишет Mash.
Как ранее писал amic.ru, Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования очертили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках и якобы готовили его убийство.
Комментарии
Что значит якобы? Один участник вон рассказал как он там участвовал в качестве заметателя следов? Тут уже не якобы, тут всё конкретно!
24.12.2020 08:40
-меcный-
"Рассказал" по поддельному номеру.
"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка".
Никто и не сомневался что немцы всё расскажут! Но вот почему наши-то молчат, почему не отдают Навальному его вещи (тем более, что все уже отстирали), медицинскую карту с больным не передали. Когда врать про панкреатит и самогонку с рафаэлкой перестанут?!
В тексте - "Отмечается, что решающими для сохранения жизни стали действия омских врачей", а вот чистильщик утверждает, что решающим были действия пилота и врача скорой - который снял всю одежду с Навального и ввел антидот...
24.12.2020 08:52
- гость -
Тебя послушать так выходит, что вован и лексус это агенты ЦРУ...
Специалисты клиники Шарите отметили, что Навального спасли омские врачи, которые вовремя приняли все необходимые меры. Тем самым, Навальный, который ранее утверждал, что его пытались отравить в клинике, оказался в очень интересном положении.
24.12.2020 08:55
- гость -
А хлопцы, отиравшиеся у главврача, Навальному помочь хотели?! А как же слова медсестры, которая пообещала серому уткой по башке, если он еще раз к Навальному подойдет?!
Клевещешь на омских врачей лечивших Навального!
24.12.2020 09:01
- гость -
А как же слова медсестры, которая пообещала серому уткой по башке, если он еще раз к Навальному подойдет?!
Не придумывай небылицы. В реанимацию вход посторонним строго запрещен. Тебе даже дверь туда никто не откроет.
Ни какого "якобы". Всё задокументировано и подкреплено доказательствами. Навальный действует на "минном поле", у него нет права на "якобы". Он сам и весь ФБК находятся под лупой всей этой путинской банды. Он прекрасно понимает, что любая ошибка с его стороны это вой и визг до потолка всей вертикали власти, уголовные дела о клевете, оскорблениях и прочих "упущенных выгодах", обыски, штрафы, задержания. Сомневаться в правдивости расследования и не понимать этих очевидных вещей может только идиот.
Ja,ja.Das ist Novichok.Vek svobody ne vidat.
Если кого и травить,так именно боевым армейским веществом нервно-паралитического действия класса Новичьок,запрещённым ОЗХО.Как тогда в Солсбери )))
24.12.2020 09:15
АБОРИГЕН
действует на "минном поле",
На коровьем пастбище вместе с тобой?
"Разбираю весёлый пранк Навального" Серж 13. Лёха против Лоха ))
Замели следы и на следующие сутки отправили в немецкую клинику ))
Ох,либерда ты моя,либерда...
24.12.2020 08:52
- гость -
"Рассказал" по поддельному номеру.
"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой.
в антироссийских акциях, будет дана процессуальная оценка".
Когда бункерного отправят на пожизненное заключение, ты и тогда будешь твердить, что на зоне сидит кукла, а бункерный в бункере и руководит оттуда, и доказательство этому, что тебе боту, он регулярно перечисляет деньги на карту.
24.12.2020 08:53
- гость -
Никто и не сомневался что немцы всё расскажут!
Что они рассказали? Что в ЛАБОРАТОРИИ БУНДЕСВЕРА пришли к выводу об использовании НПВ? Где заявления об использовании БОВ или НПВ от самой Шарите? Их нет, и не будет. Ни одна клиника, такого ранга, не будет ставить под сомнение свою репутацию, и не станет указывать на то, чего не было обнаружено в стенах этой самой клиники.
24.12.2020 09:30
- гость -
завидуешь? бункер хочешь?
не , тебе землянки хватит
а вот интересные связи.
Новичшок обнаружен на трусах и бутылке.
Овальный не грузин, трусы жевать не будет(наверное),
значит, был или передаточный рот.
или рот-источник.
то, что это были не 8 агентов фсб - точно. у овального бы орган отвалился.
значит... ах=ах. ищите женщину
24.12.2020 09:29
- гость -
Замели следы и на следующие сутки отправили в немецкую клинику ))
Ох,либерда ты моя,либерда...
У тебя и твоих подельников мозг примитивен, поэтому вы думали, что уничтожили следы и отправили Навального в Германию, чтобы показать что вы не травили. Но вы не учли, что у людей умнее вас и научный прогресс далеко вперед ушел, поэтому приборы смогли определить следы, которые вы думали, что уничтожили. А Навального спасли рядовые омские врачи, которые не были в сговоре с вашими, как главврач.
24.12.2020 09:15
АБОРИГЕН
"...Он сам и весь ФБК находятся под лупой всей этой путинской банды..."
Как либерально настроенный житель РФ, не нахожу отличий между действующей властью и ФБК, в частности его руководителем. Переписка господина Навального, слитая в далёком 2011, ряд его заявлений в период 2010-2015, прямо указывают на его воровитость и жуликоватость.
Для меня лично, менять одну банду на другую - это потеря времени и ресурсов. Если ресурсов в стране достаточно, то со временем всё плохо. Лично у меня его мало.
Заглядывая в рот жулью и популистам, вы упускаете из вида действительно достойных людей, которые противостоят системе не ртом, а делом. Таковых в нашей стране немного, но они есть (жульё и попрошайки из ФБК не в их числе).
Да его уже привезли такого нервного паралитика в немецкую клинику.Только тогда он был без сознания в связи с отравлением деревенским самогоном,ингибиторами холинэстеразы по научному.
24.12.2020 09:38
- гость -
Мог перепутать трусы с полотенцем после самогонки в Кафтанчиково. Всяко бывает.
24.12.2020 09:15
АБОРИГЕН
___
Очевидная вещь - это то, что его в Омске спасли и выпустили на все четыре стороны. Какой злобный мордор, ух. Лишь бы звиздежа небыло. Но у хомячков авального правда только одна, что повелитель скажет.
А хлопцы, отиравшиеся у главврача, Навальному помочь хотели?!
------------------------------
Так те хлопцы из восьмёрки ломились в кабине к главврачу?!Ну пустите нас к нему в палату,ну пустите нас,нам очень нужно.А медсестра от этих убийц отмахивалась медицинской уткой.И победила.
очередные разрывы пуканов у ололешенек. это ж до какой степени имбецильности надо дожить то или вас в роддомах акушеры роняли?
Сектантов всё равно не убедить, что их гуру никто, звать никак и в больницу попал по собственной дурости, на то они и сектанты. А нас долбить очередными антироссийскими выпадами вробе как и ни к чему.
24.12.2020 09:43
- гость -
Заглядывая в рот жулью и популистам, вы упускаете из вида действительно достойных людей, которые противостоят системе не ртом, а делом. Таковых в нашей стране немного, но они есть (жульё и попрошайки из ФБК не в их числе).
Ну давай приведи нам тут примеры достойных людей которые противостоят системе не ртом, а делом и каким именно делом они противостоят?!?!?! Есть они у тебя или это просто пустой трёп как всегда!!!!??
24.12.2020 10:15
24.12.2020 09:52
На кадрах известная троица льоха и два скрипаля, но Юлька то как изменилась, и не узнать!Вот что нофичьок с людьми делает!)
24.12.2020 08:52
- гость -
24.12.2020 08:40
-меcный-
"Рассказал" по поддельному номеру.
"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка".
А что именно подделка? Навальный поддельный? Кудрявцев поддельный? Телефон поддельный?
24.12.2020 09:43
- гость -
Ну чё где твои примеры достойных людей и их дел?!?!?
Мы все ждём? Или нету?
олёшу отравили ректально, 2 раза. Экстренная посадка из-за выпавшего геморроя.
Там Любку Соболь, задержали у дома поддельного фсбшника, которого не существует.
24.12.2020 10:55
-меcный-
месная простигосподи *утка, ни когда русский человек не будет топить за животное, которое просит санкции и проблемы для своей страны и соотечественников. ТАк что не прикидывайся местной. Надеюсь, что уже очень скоро посадят твоего кумира. А там уж его фантазии воплотятся, развернут ему его гульфик взад.
11:09
Санкции, они только на пользу. Надеюсь, что Сверхдержаве их засадят по самые Нидерланды.
Санкции засаживают верхушке, а глаза на лоб лезут у глубинного народа. Как так? Это Россия, сынок!
24.12.2020 11:11
- гость -
Собачий лай, не более того)
11:14
Вы мюнхенскую речь вспомнили?
40 комментариев. Сразу видно, как никому не интересен Навальный.
Навальный топовый блогер, который нехило раскаляет задние оконечности слабовиков.
24.12.2020 11:09
- гость -
Примеры достойных людей где и их дел?
Санкции просятся не для страны, не надо путать страну с отдельными людьми хотя их людми то назвать нельзя уже давно.
Это твой бункерно-ботоксный обнуленец в ответку вводит санкции против своего народа!
Санкции понуждают выпускать нужную продукцию у себя дома, а не закупать.В частности, намного уменьшились экономические связи с Украиной.Наладили выпуск продукции у себя в России.А трудяги хлопчики поехали полякам унитазы мыть.
11:29
- гость -
Санкции понуждают выпускать нужную продукцию у себя дома, а не закупать.
----
Этот патриот-хохлоненавистник дело говорит. Два масПа и сырного продукта ему!
Пуканы, ваши мозги промыты зомбоящиком как трусы Навального. Очивидные вещи и не понимаете, агенты ЦРУ это те кто страну нашу продал. Все богатства нашей страны принадлежат частным лицам, и большинство из них иностранные граждане.
24.12.2020 10:42
- гость -
А что именно подделка? Навальный поддельный? Кудрявцев поддельный? Телефон поддельный?
Разговор, могли бы сами догадаться, если есть чем.
24.12.2020 11:33
Гость
А кому должны принадлежать? тебе - ленивое существо. Которое не позаботилось не об образовании ни об интеллекте своем. Или продажной месной? которая считает что его везде обманули. Готов делать что угодно, но не работать... Что заслуживаете, то и получаете.
11:33
Гость
Все богатства нашей страны принадлежат частным лицам, и большинство из них иностранные граждане.
----
Ленинградская секция дзюдо, выпустила больше миллиардеров, чем Лондонская школа бизнеса. Учись, студент!
24.12.2020 11:29
- гость -
Санкции понуждают выпускать нужную продукцию у себя дома, а не закупать.В частности, намного уменьшились экономические связи с Украиной.Наладили выпуск продукции у себя в России.
Какую именно продукцию? Кругом один фальсификат! Сыр не из молока, колбаса не из мяса..... - Да наладили выпуск ага?
11:33
- гость -
Разговор, могли бы сами догадаться, если есть чем.
--------
Владимир Соловьёв считает, что Навальный разговаривал с самим Соросом, который был в маске рептилоида.
24.12.2020 11:44
-меcный-
Сыр не из молока, колбаса не из мяса
Опять сыр из нефти и муляжи вместо мяса?
24.12.2020 11:44
-меcный-
Значит ниша свободна. Открывай производство колбасы из мяса. Корми народ хорошим и дешевым продуктом. Кто то мешает? тебе и каникулы налоговые и гранты могут выделить.
"Рассказал" по поддельному номеру.
"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора.
-----
Слова слабовика, у которого в стране жулики прямо из тюрем и колоний, чепушат глубинный народ.
Не будем сейчас разбирать действующую власть.
А вот то что Навальный продвиженец США это 100% очевидно
Россию США объявили своим врагом, значит целью Навального стоит разрушение России.
Следовательно, все, кто сознательно поддерживает Навального должны быть объявлены врагами России с соответствующим наказанием.
Те кто поддерживает Навального не осозная тот факт, что он вражеский агент, должен быть направлен на принудительное лечение (или просто объявлен умственно неполноценным).
Ловлю тапки и помидоры, которыми сейчас будут кидаться враги России.
24.12.2020 11:55
- гость -
Значит ниша свободна. Открывай производство колбасы из мяса. Корми народ хорошим и дешевым продуктом. Кто то мешает? тебе и каникулы налоговые и гранты могут выделить.
Дорогое сырьё, дорогая энергия, дорогое решение вопросов, много больших налогов. Дешёвым не получиться будет очень дорогим! Будет не по карману людям. Мало что купят, бизнес вылетит в трубу. А если всё попрёт то найдётся тот кому этот бизнес понравится и он его отожмёт, хорошо ещё если как Чичваркину присесть на дорожку не предложат, или посадят как Ходорковского, или прибьют как Магнитского.
24.12.2020 11:55
- гость -
И эта, с темы не сьезжай! Примеры достойных людей где и их дел????!!!
24.12.2020 12:24
-меcный-
Лошара ты по жизни)))
Так интересно наблюдать со стороны на споры сторонников Навального и его противников. Источником этих споров всегда являются слова "верю" и "не верю". Просто таки конфликт на религиозной почве! А, что если, например, на расследование Навального о попытке его отравления БОВ (которое одна сторона считает абсолютно достоверным) посмотреть атеистическим взглядом профессионала. Скажем, со стороны "ИТ-специалистов" мог бы сделать анализ написанного Навальным местный комментатор под ником "месный".
Интересуют, например, следующие строки из расследования Навального:
"...Теперь вы знаете, как было проведено это расследование и откуда брали данные. Поэтому не сомневайтесь: когда я говорю «поехал», «полетел» и «позвонил» - это подтверждается билетами, списком пассажиров и данными биллингов и геолокации сотовой связи.
...
Видимо, расслабившись, в 00-48 по томскому времени Александров совершает такую же ошибку, как в Новосибирске. Включает свой настоящий телефон буквально на секунду, один байт исходящего трафика. И этого достаточно, чтобы определить его местонахождение, он в Томске, в 5 минутах езды от гостиницы «Ксандер», где мы все остановились."
месный, что скажите?
24.12.2020 12:22
Агрессивная Реальность
А вот то что Навальный продвиженец США это 100% очевидно
Россию США объявили своим врагом, значит целью Навального стоит разрушение России.
Ты это от соловьёва или кисилёва узнал? Или от симонян и брилёва?
Россию хорошо из нутри ботокснырбункерный разрушает со своими дружбанами/подельниками, да та, что и ни кому не снилось!
24.12.2020 12:25
-меcный-
Примеры достойных людей где и их дел????!!!
Местный, Абориген. Ежедневно наполняют контент Амика, ведя на нем высокоинтеллектуальные дискуссии.
Ещё?
Местный, Абориген. Ежедневно наполняют контент Амика, и несут всякую калибрятину.)
Месный, тебе ничего нельзя писать, ты враг народа и изменник Родины!
24.12.2020 13:07
Иsтина
Месный, тебе ничего нельзя писать, ты враг народа и изменник Родины!
Тот про кого т ы пишешь в бункер спряталса
24.12.2020 12:22
Агрессивная Реальность
Следовательно, все, кто сознательно поддерживает Навального должны быть объявлены врагами России с соответствующим наказанием.
Те кто поддерживает Навального не осозная тот факт, что он вражеский агент, должен быть направлен на принудительное лечение (или просто объявлен умственно неполноценным).
Сталинщину и нацизм в одном предложении совместил. И тот и этот были врагами и истребителями русского народа. Вот такие у нас путинские патриоты.
24.12.2020 12:27
aleksey22
И что не так с процитированным фрагментом? Конечно, телефон был включен не на одну секунду, и отправлен не один байт - это скорее, художественное преуменьшение, текст явно писал не технический специалист.
Но сути дела это нисколько не меняет, включенный телефон ненадолго подключился к базовой станции, что дало возможность отследить его местоположение.
24.12.2020 13:03
-меcный-
---
Ладно, сделаем вид, что вы не смогли ответить из-за злобного Амика (действительно странно - вы на этом ресурсе столько всего понаписали и вдруг...), а я не понял, что вам квалификации не хватило понять суть моего вопроса.
Так вот, попробую объяснить, что в этих строчках не так, чтобы всем было понятно. Все дело в том, что в IP-сетях (Интернет в частности) в принципе не может быть одного байта исходящего трафика. Все дело в том, что вся информация, передаваемая в сети Интернет, вне зависимости от ее вида, разбивается на части - так называемые пакеты. И уже эти части передаются в сети от источника информации к ее получателю. Причем пути следования пакетов не обязательно должны совпадать во всех промежуточных узлах, а порядок их получения может не соответствовать порядку отправления. Чтобы все промежуточные узлы знали от кого и кому нужно передавать пакеты, а получатель мог собрать из них исходную информацию, у каждого пакета существует заголовок, в котором записаны все необходимые для этого данные. Т.е., если провести аналогию с реальным миром, то процесс передачи, например, книги выглядел бы как ее разборка на отдельные страницы отправителем, их упаковка в конверты (те самые пакеты IP-сетей), их подписание и раскладывание по почтовым ящикам разных почтовых отделений. Откуда они в разное время и разными путями через свои сортировочные пункты попадают к получателю, а тот, в свою очередь, ориентируясь на номера страниц, собирает книгу в первоначальном виде. При этом, отправитель отправил получателю книгу определенного веса и получатель собрал книгу того же веса, но почта перевезла вес гораздо больший - еще и конверты. В этой аналогии вес и есть трафик, который считает интернет-провайдер и ОпСоС (опереатор сотовой связи) в частности.
24.12.2020 13:28
- гость -
текст явно писал не технический специалист.
Текст писали журналисты Bellingcat - рупор "Белых касок", те же, кто утверждал, что Асад травил хлором свои города.
Выводы напрашиваются сами собой.
24.12.2020 13:03
-меcный-
---
Т.е. создать в IP-сети трафик, меньше чем размер заголовка IP-пакета (пустой конверт на почте) невозможно даже теоретически. И для сетей, работающих по протоколу IPv4 (все еще основа для сети Интернет) размер заголовка не может быть меньше 20 байт. Соответственно, и в детализации одного байта никак быть не могло. Но этот факт, ставящий под сомнение, что Навальный и Ко хотя бы одним глазом посмотрели в данные "биллингов и геолокации сотовой связи" нисколько не смущает его фанатиков.
Еще, конечно, можно упомянуть про невозможность (чисто техническую) ОпСоС-ов определять то время, на которое был включен телефонный аппарат (во всяком случае с точностью до секунды) и про способы округления трафика в большую сторону (в этом смысле ОпСоС-ы очень жадные и в детализацию, читай - тарификацию, попадает трафик в округленном виде), но это тема отдельного и весьма длинного разговора.
P.S. Мы же договорились о взаимоуважении при обращении друг к другу, помните?
24.12.2020 13:28
- гость -
---
Т.е. вы предлагаете мне из "расследования уголовного преступления" выкинуть слова с добавкой "буквально" как художественный вымысел, а остальные считать истиной и действительным фактом? Где в этом произведении проходит грань между вымышленным и реальным если смотреть глазами атеиста, а не религиозного фанатика?
24.12.2020 13:47
aleksey22
Конечно там был не один байт, и траффик был не IP а GSM (поинтересуйтесь, что это такое), и биллинг был не обычный, а технический. Хотите подробностей из первоисточников - читайте отчет Bellingcat, там все сухо и без эмоций, тем более что расследование вели они. У Навального лишь вольное изложение для массовой аудитории.
24.12.2020 13:53
- гость -
читайте отчет Bellingcat, там все сухо и без эмоций
Читали их отчеты про Сирию, про "Белые каски", про Boing MH17.
Об их "честности" наслышаны.
24.12.2020 14:01
- гость -
Согласен с вами. Пескову, Лаврову, Конашенкову, Захаровой - гораздо больше доверия.
aleksey22
Столько много букв... это всё до сего ты мог докопаться и сделать вывод "ну там же всяко больше 1 байта, как можно верить всему остальному?" ?
Алексею здоровья и удачи в этой нелегкой борьбе!
-гость- 14:01
а вы читали? "пока я президент повышения пенсионного возраста не будет" И?
24.12.2020 13:43
aleksey22
для того чтобы вычислить место положение абонента достаточно чтобы он просто засветился на нескольких базовых станциях скорее всего даже двух уже хватит точно тут не скажу, даже передавать ничего ему не надо и звонить никуда.
Как работает IP я знаю. Пути следования пакетов выстроятся так как это понравится BGP, OSPF, RIP причём это если у какого-то транзитного хоста будет больше чем один аплинк, причём с большой долей вероятности все они успеют пролететь по одинаковому маршруту потому как что-то в сети ну не будет так быстро меняться, чтобы перестроить маршрут по другому, да и никто в своём уме не будет настраивать маршрутиризацию так, чтобы она за какуюто секундную просадку сразу маршрут менять начинала.
24.12.2020 13:47
aleksey22
Вы просто не представляете чё есть в логах работы базовых станций.
Вы наверное не вкурсе, но в телефоне даже симка нафиг не нужна, для того, чтобы отследить его местоположение, он может быть без неё вполне. А если очкуешь то тут тока батарейку вытащить поможет.
24.12.2020 15:16
-меcный-
Вы наверное не вкурсе, но в телефоне даже симка нафиг не нужна, для того, чтобы отследить его местоположение, он может быть без неё вполне. А если очкуешь то тут тока батарейку вытащить поможет.
Поэтому Bellingcat и навальный врут вдвойне. что даже вам очевидно.
24.12.2020 17:15
- гость -
Поэтому Bellingcat и навальный врут вдвойне. что даже вам очевидно.
В чём очевидно, конкретно?
Мне как раз очевидно, что зная IMEI телефона его можно отследить даже если там и симкарты то в нём нет.
Мне как раз очевидно, что зная IMEI телефона его можно отследить даже если там и симкарты то в нём нет.
Мясо, а теперь напряги ту ниточку, которая не дает твоим ушам осыпаться и скажи как узнать IMEI телефона другого человека?
24.12.2020 17:43
- гость -
а теперь напряги ту ниточку, которая не дает твоим ушам осыпаться и скажи как узнать IMEI телефона другого человека?
Prikin naprimer v baze u operatora chya simka stiot v fggfhfnt. Cho ne dotumkal do takogo rasklada? Nitochka tvoya porvalas i ushi osypalis, aga?
Dostali vy so svoim zablikirovano!!!!! Cho tut ne tak????????????????????
Цирк продолжается !!!
Я бы на месте ребят из команды убийц делал признания на камеру и располагал бы в надежном месте. Скоро их зачистят, потом скажут не было таких людей вообще. Кто-нибудь видел прежних любителей шпилей?
24.12.2020 18:37
Fkt
У Лелика на ютуб канале ищи.
- Сам Путин подтвердил, что за Навальным была слежка - "Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это не расследование. Это легализация материалов американских спецслужб."
- Да, он подтвердил, что Навального пасут спецслужбы. В чем никакого секрета нет. В любой стране известная личность, которая копает под органы власти, получает бабки из-за бугра и имеет там обширные контакты, будет разрабатываться спецслужбой. Это не значит, что за ним ездит группа убийц.
- Предположим, все же Путину захотелось убить Навального. Конечно, убивать его нужно именно непонятным новичком, который, как выяснилось, никого не убивает, но чрезвычайно опасен для исполнителей и, самое главное, который уже раскручен на Западе после Солсбери, как символ путинского режима. И с Навальным надо использовать именно его, чтобы «никто не догадался».
- Так все смущает. И способ устранения, и «профессионализм» спецслужб, и нужный антидот в «скорой помощи», когда счёт идёт на минуты. И беседа Навального с человеком, «который хотел его убить». Такое ощущение, что некая группа в российских спецслужбах специально пытается подставить кого-то, с неясными нам целями.
24.12.2020 13:53
- гость -
---
GSM-трафик не может быть меньше, чем вложенный в него любой другой пользовательский трафик (голос, сообщения, ...). Если говорить о передаваемых данных еще на этапе установления связи, когда БС и телефон обмениваются только сервисными сообщениями и нет никаких пользовательских данных, то первым запросом к сети от только что включенного телефона является запрос обслуживания через канал RACH, после чего происходит выделение физического канала и аутентификация абонента. Это тоже много больше одного байта. До этой процедуры аппарат только "слушает" эфир и никак не обнаруживается сетью.
Хотите подробностей из первоисточников - читайте отчет Bellingcat, там все сухо и без эмоций, тем более что расследование вели они.
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Во-первых, целевая аудитория Навального не читает первоисточников (это к вопросу о его популярности на Youtube), а, во-вторых, в отчете Bellingcat так же присутствует и секунда, и один байт, и история про неудачное отравление в Калининграде, которое не имеет никакого документального подтверждения.
У Навального лишь вольное изложение для массовой аудитории.
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То есть - это такой вид художественного произведения? Реалити-детектив?
24.12.2020 14:23
- гость -
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Я всего лишь на одном явном простом примере показал, что в этом расследовании присутствует вымысел. А теперь попробуйте гарантированно отделить мух от котлет после их измельчения и смешивания в блендере.
24.12.2020 15:08
-меcный-
Пути следования пакетов выстроятся так...
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Настройте балансировку нагрузки через нескольких провайдеров - и будут гарантированно разные пути. Конечно, не для всех сервисов это применимо (банки, например, запрещают работу с разных IP в одной сессии), но как конкретная реализация мною написанного вполне годится.
24.12.2020 15:16
-меcный-
Вы просто не представляете чё есть в логах работы базовых станций.
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Я представляю их объем и меня берут сомнения, что они анализировали именно технические логи с большого количества станций за длительный период времени, а только из отчетов биллинга получить полный набор сведений невозможно.