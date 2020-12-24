Немецкая клиника опубликовала отчет о лечении Навального

Клиника Charite с разрешения Алексея Навального опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о его лечении. Отмечается, что решающими для сохранения жизни стали действия омских врачей.

Вероятным решающим действием является то, что врачи подключили к Навального к ИВЛ уже через два-три часа после появления симптомов.

В течение четырех дней после госпитализации шло медленное восстановление всех жизненных функций организма, а на 55-й день восстановление было почти полным.

"Германская военная лаборатория провела исследование и пришла к выводу, что было использовано нервно-паралитическое вещество. Исследования показали симптомы, характерные для отравления ингибиторами холинэстеразы", – пишет Mash.

Как ранее писал amic.ru, Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования очертили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках и якобы готовили его убийство.